Народные приметы на Лариона Пропольника. Что запрещено делать 19 июня

Традиции на Лариона Пропольника
Православная церковь отмечает День памяти преподобного Илариона Нового игумена Далматского, который жил в IX веке.
19 июня принято пропалывать от сорняков поля и огороды. Считается, что если не выйти на сбор сорняков, они вытеснят все культурные растения - урожай будет скудным.
Благоприятный день не только для прополки, но и для полива огорода. Особенно поливать растения советуют девушкам и женщинам — к успехам в любви.
Огород, рассада, грядки.
СС0
Что нельзя делать 19 июня
- Нельзя работать в чужом огороде - можно навлечь на себя проблемы и неурядицы.
- Незамужним девушкам нельзя нюхать цветы - можно отдать красоту земле, начнутся проблемы с внешним видом и кожей.
- Нельзя отправляться в дальний путь — к плохим событиям в пути.
- Нельзя менять место работы — к проблемам в коллективе, с коллегами не удастся сдружиться.
- Желательно ничего не покупать и не продавать, не заниматься сделками, финансовыми операциями — высок риск обмана и мошенничества.
- Нельзя личные проблемы обсуждать, открывать тайны, если на улице ветреная погода. По старинным поверьям, ветер подхватит сказанное и разнесет по всей округе - тайны и секреты откроются всем.
- Несмотря на традицию прополки, ходить по сорнякам, топтать их ногами нельзя — к ссоре с близким человеком.
- Нежелательно двоим супругам работать на огороде одновременно — будет ссора. Лучше выходить для прополки или полива поочередно.
Огород, рассада, грядки.
СС0
Приметы 19 июня
- Резко похолодало — скоро погода изменится к лучшему.
- Рожь или пшеница начинают цвести с верхней части — к неурожаю; с середины колосьев — урожай будет средним; с низа — урожай окажется богатым.
- Пчелы в больших количествах роятся на цветущих растениях — день предстоит теплый и ясный.
- Громко стрекочут кузнечики — к хорошей погоде.
- Пчелы в поля летят с раннего утра — к солнечному дню.
- Ясная погода — зерно будет крупное.
- Перепел кричит — к дождю.
- Жаворонков не слышно — к ухудшению погоды.
- В ненастье вьюнок распустился — скоро погода улучшится.
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