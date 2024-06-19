Народные приметы на Лариона Пропольника. Что запрещено делать 19 июня

19 июня — народный праздник Ларион Пропольник и церковный день памяти преподобного Илариона Нового. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Лариона Пропольника

Православная церковь отмечает День памяти преподобного Илариона Нового игумена Далматского, который жил в IX веке.

19 июня принято пропалывать от сорняков поля и огороды. Считается, что если не выйти на сбор сорняков, они вытеснят все культурные растения - урожай будет скудным.

Благоприятный день не только для прополки, но и для полива огорода. Особенно поливать растения советуют девушкам и женщинам — к успехам в любви.

Огород, рассада, грядки. СС0

Что нельзя делать 19 июня

Нельзя работать в чужом огороде - можно навлечь на себя проблемы и неурядицы.

Незамужним девушкам нельзя нюхать цветы - можно отдать красоту земле, начнутся проблемы с внешним видом и кожей.

Нельзя отправляться в дальний путь — к плохим событиям в пути.

Нельзя менять место работы — к проблемам в коллективе, с коллегами не удастся сдружиться.

Желательно ничего не покупать и не продавать, не заниматься сделками, финансовыми операциями — высок риск обмана и мошенничества.

Нельзя личные проблемы обсуждать, открывать тайны, если на улице ветреная погода. По старинным поверьям, ветер подхватит сказанное и разнесет по всей округе - тайны и секреты откроются всем.

Несмотря на традицию прополки, ходить по сорнякам, топтать их ногами нельзя — к ссоре с близким человеком.

Нежелательно двоим супругам работать на огороде одновременно — будет ссора. Лучше выходить для прополки или полива поочередно.

Огород, рассада, грядки. СС0

Приметы 19 июня

Резко похолодало — скоро погода изменится к лучшему.

Рожь или пшеница начинают цвести с верхней части — к неурожаю; с середины колосьев — урожай будет средним; с низа — урожай окажется богатым.

Пчелы в больших количествах роятся на цветущих растениях — день предстоит теплый и ясный.

Громко стрекочут кузнечики — к хорошей погоде.

Пчелы в поля летят с раннего утра — к солнечному дню.

Ясная погода — зерно будет крупное.

Перепел кричит — к дождю.

Жаворонков не слышно — к ухудшению погоды.

В ненастье вьюнок распустился — скоро погода улучшится.

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