Народные приметы на Маковый день. Почему 16 июля считали несчастливым

Традиции Макового дня
16 июля прозвали Маковым, так как в этот день сеяли мак. Считалось, что цветок особенно хорошо растет на поле битв. Люди верили, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые бутоны, которые просят живых молиться об упокоении грешных душ погибших.
Из-за жуткого поверия, день считался не самым удачным. При этом считалось, что мак способен противодействовать нечистой силе. Он обладает снотворными свойствами и может "усыпить" злых духов.
Также из-за большого количества зерен в народе мак считался символом изобилия и богатства.
Что нельзя делать 16 июля
- Не начинайте новых дел, так как велика вероятность неудачи.
- Воздержитесь от крупных покупок. Приобретенные вещи вряд ли принесут вам радость.
- Не лучшее время для переезда, перехода на новую работу, путешествий.
- Не рекомендуется пересаживать растения.
- Старайтесь избегать негативных эмоций.
- Нельзя делать амулеты и обереги, а также их покупать.
Приметы Макового дня
- Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.
- Комары и мошки роем летают – к хорошей погоде в ближайшую неделю.
- Перед ненастьем собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит.