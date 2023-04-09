Народные приметы на Вербное воскресенье
- Птиц накормить в Вербное воскресенье — к богатству.
- Посадить новый цветок утром Вербного воскресенья — деньги в дом привлечь.
- Дождь в этот день — к промозглому лету, а солнце — к сухому и жаркому.
- Если к Вербному воскресенью растаял снег на крышах — май будет теплым и солнечным.
- Если птицы поют на рассвете в Вербное воскресенье — год будет удачным.
- Ясная и теплая погода на Вербное воскресенье сулит хороший урожай;
- Ветреная погода — к прохладному лету;
- Мороз — к рекордному урожаю пшеницы;
- На березе раньше ольхи появились листочки — лето будет сухим; если ольха наперед — дождливым.
Вербное воскресенье отмечают в шестое воскресенье Великого поста.