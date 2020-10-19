Народные приметы 19 октября: как провести и что нужно делать на Фомин день

Народные традиции 19 октября
К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать в течение зимы. Если их хватало, то сельчане шли в церковь свечку перед образом апостола Фомы.
На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. Наши предки говорили: «На Фому тащи все в крому». Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов.
19 октября дочерей, которым к этому дню исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому стану и обучали навыкам ткания. Отцы же вели взрослых сыновей к сусекам и указывали на закрома, из которых сыновья могли самостоятельно брать зерно.
Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пахучий пшеничный каравай, отломить краюху, посыпать ее солью и поднести новорожденному. Такой хлеб полагался и тем, кто сегодня справлял день рождения, а также слабым и больным людям. Считалось, что можно быстро поправиться, попробовав этот хлеб.
Народные приметы 19 октября
- Если 19 октября стоит безветренная погода — жди похолодания.
- Если дым волочется, то вскоре будет ненастье.
- Прилетели северные птицы — жди ранних холодов.
- На Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб.
- Если выпадет снег, а деревья еще не сбросили листву, он скоро растает.
- Если земля снежком покроется — зима встанет на ноги 22 ноября.