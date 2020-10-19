Народные приметы 19 октября: как провести и что нужно делать на Фомин день

19 октября отмечается народно-христианский праздник Фомин день. По-другому его называют Большие крома, Фома Хлебник, Фома Неверный, Денис Позимний и Фома. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 19 октября

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать в течение зимы. Если их хватало, то сельчане шли в церковь свечку перед образом апостола Фомы.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. Наши предки говорили: «На Фому тащи все в крому». Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов.

19 октября дочерей, которым к этому дню исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому стану и обучали навыкам ткания. Отцы же вели взрослых сыновей к сусекам и указывали на закрома, из которых сыновья могли самостоятельно брать зерно.

Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пахучий пшеничный каравай, отломить краюху, посыпать ее солью и поднести новорожденному. Такой хлеб полагался и тем, кто сегодня справлял день рождения, а также слабым и больным людям. Считалось, что можно быстро поправиться, попробовав этот хлеб.

Каравай. Анна Зайкова

Народные приметы 19 октября