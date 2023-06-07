Народные приметы в Иванов день: что нельзя делать 7 июня

В народном календаре 7 июня отмечают Иванов день. Православная церковь почитает священномученика Ферапонта и отмечает третье обретение главы Иоанна Предтечи. Altapress.ru рассказывает о приметах. запретах и традициях этого дня.

Традиции в Иванов день

По преданиям 7 июня рано утром хозяйки выходили в поля и огороды. На Руси была еще одна традиция, в это время православные собирали травы, цветы и растения, затем плели венки и готовили целебные снадобья.

В этот день матери не разрешали своим детям бегать босиком по траве. Люди верили, что если наступить на «ржавую» траву, можно заболеть.

Скот выгоняли на пастбище только после того, как сошла роса. Причина та же - по мнению предков, животные могли стать жертвами медовой росы, точно как и дети. Кроме того, в этот день христиане молились Иоанну Крестителю и просили о здоровье и защите своих родных и детей.

Роса, утро, погода. pixabay.com/

Что запрещено делать 7 июня?

Медвяная роса и обыкновенная роса в этот день считаются вредными для здоровья.

Носить черную и темную одежду не рекомендуется.

Не плюйте на землю, чтобы не привлечь негативную энергию.

Избегайте нецензурной брани, конфликтов и сплетен.

Не ходите босиком по росе и не собирайте с росой траву, листья и цветы.

Косметические процедуры и средства в этот день не будут иметь большого эффекта.

Влюбленным нельзя сидеть около забора - говорят, что это может привести к расставанию.

Запрещается в этот день, выходя из дома, смотреть на небо. Лучше сразу опустить взгляд вниз. Только отойдя от жилища можно смотреть на небо.

Цветы. Поле. Девушка СС0

Народные приметы на 7 июня