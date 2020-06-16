Есть где развернуться. ТОП-5 озер в Алтайском крае, где можно отдохнуть без толп туристов

Надоели берега Ярового, где яблоку негде упасть? Посмотрите топ-5 озер Алтайского края, где вы сможете отдохнуть подальше от людей в плавках и медицинских масках (кстати, на пляжах маски разрешили не носить ).

1. Малиновое озеро. Михайловский район

Малиновое озеро получило свое название из-за цвета воды. При этом необычный оттенок вода приобрела не из-за марганца — в ней низкая концентрация металлов — из-за рачков Artemia salina, которые и вырабатывают розовый пигмент. Так что, именно фитопланктон обеспечивает успех фото отдыхающих в Instagram.

Озеро неглубокое — средняя глубина около метра. На дне озера есть лечебная сульфидно-иловая грязь. Она прекрасно очищает кожу от ороговевших клеток, снимает раздражения и улучшает обмен веществ. Грязь хороша при мышечных и суставных болях, экземе, псориазе, нейродермите, себорее и многих других заболеваниях.

Грязь находится ближе к берегу, а если пройти дальше, дно будет покрыто толстым слоем соли. Поэтому босиком в воду лучше не заходить — острая корка может поранить.

Из воды отдыхающие выходят белыми от соли. Недалеко от соснового бора есть пресное озеро — но до него еще нужно дойти. Поэтому, если отправляетесь на отдых дикарями, лучше взять с собой запас воды для ополаскивания, впрочем, как и на любое другое соленое озеро.

Малиновое Озеро. commons.wikimedia.org , Romazan1973

Как доехать и где остановиться?

Расстояние от Барнаула до озера — около 375 км. На дорогу вы потратите около 6 часов, но это того стоит. Но если поехать на поезде до Кулунды, то от нее до села Михайловское дорога на автобусе составит всего лишь 1,5 часа.

Место отдыха немноголюдное. На берегу — небольшой поселок городского типа с одноименным названием — Малиновое озеро. Там местные сдают комнаты отдыхающим. Есть база отдыха, гостевой дом, кемпинговый лагерь.

Интересный факт: розоватую соль из Малинового озера доставляли к императорскому столу Екатерины II. Царица любила удивлять диковинкой иностранных гостей.

2. Кучукское озеро. Благовещенский район

Самое соленое озеро в Алтайском крае. Концентрация соли в нем, как в астраханском озере Баскунчак — около 300 грамм на 1 литр воды. Одно из самых крупных месторождений природной соли — мирабилита. Здесь так же живет рачок Artemia salina.

Кучукское озеро. water-rf.ru.

Вода насыщена различными солями, тоже имеет малиновый оттенок. Для лечебных ванн в санатории села Степное озеро ее разбавляют в 8 раз. Грязь из озера маслянистая, пахнет сероводородом. Она используется для лечения кожных заболеваний. Площадь водоема — около 180 кв. км. Максимальная глубина — 3 метра.

Как доехать и где остановиться?

Расстояние от Барнаула — 325 км. В 10 км от озера есть железнодорожная станция Новоблаговещенка — здесь останавливаются поезда следующие в Барнаул из Казахстана и Москвы в обоих направлениях. Курсируют междугородние автобусы из Новосибирска и Барнаула. В 10 км от озера в поселке Благовещенка можно снять жилье. На берегу также есть база отдыха. Ближайший санаторий, который использует в лечении грязь из озера Кучукское, находится в селе Степное озеро.

Интересный факт: название «Кучукское» озеро получило от имени хана, владевшего этими землями.

3. Горько-Перешеечное и Горькое озеро. Егорьевский район

Два озера, соединенные протокой. Интересно, что в Горьком вода соленая, а в Горько-перешеечном — щелочная. Они отличаются оттенком. В зависимости от погоды и времени дня вода бывает темно-синей, бирюзовой и серой. Максимальная глубина Горько-Перешеечного озера — 3 метра, Горького — 8 метров. С севера берега озер спрятаны ленточным бором, а с юга открыты для теплого ветра.

Озеро Горькое-Перешеечное. Валерий Горбунов.

Дно озер песчаное, подальше от берега можно найти слой ила. В Горьком — залежи целебной грязи — саропели — продукта рачков, в том числе и Artemia salina. В сапропели в большом количестве содержатся важные для человеческого организма макро- и микроэлементы. Такие как кальций, фосфор, железо, кобальт, марганец, медь, бор, молибден, цинк, йод и другие; витамины С и D.

Вода по своему химическому составу похожа на «Ессентуки-17». Конечно, лучше прямо из озера ее не пить, а попробовать в санатории «Лебяжье», что расположен на берегу. Такое питье полезно при респираторных заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Купание в озере помогает при нейродермите и экземе.

В Горько-Перешеечном озере лечебная грязь сульфидоминеральная. Она стабилизирует работу опорно-двигательного аппарата и помогает при кожных заболеваниях. По берегам озера растет тростник. Это хороших фильтр, который отчищает воду от излишков азота, калия, фосфора, кальция и нефтепродуктов.

Как доехать и где остановиться?

Расстояние от Барнаула около 330 км. До Рубцовска ходят рейсовые автобусы и поезда. От города на автобусе нужно доехать до села Новоегорьевское. На берегах озер находятся базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. На берегу Горького — санаторий «Лебяжье»

Интересный факт: Горькое озеро — памятник природы регионального значения.

4. Кулундинское озеро. Славгородский и Благовещенский районы

«Алтайским морем» прозвали самое большое озеро в регионе. Его площадь 728 кв. км. А вот средняя глубина уже не такая впечатляющая — всего 3 метра. Водоем слабосоленый, хоть и содержит запасы мирабилита. По химическому составу похож на Мертвое море. Летом вода прогревается до +26 градусов.

Кулундинское озеро. visitaltai.info

Озеро настолько большое, что бывает, не видно другого берега. Вокруг — степной пейзаж, поэтому закаты здесь можно увидеть невероятные. В озере живут несколько видов рачков, растут зеленые и сине-зеленые водоросли. Грязь используется в лечебнице села Знаменка, что в 2 км от озера. Здесь обитают виды, занесенные в Красные книги Алтайского края и России. Это и степной лунь, балобан, степная пустельга, савка, большой тушканчик и многие другие животные.

Как доехать и где остановиться?

Озеро расположено в 64 км от Славгорода. От города до села Знаменка два раза в день ходит рейсовый автобус. Если не хотите спать в палатке, в селе гостевые дома и местные жители сдают комнаты.

Интересный факт: название «Кулунда» трактуют как «край, изобилующий жеребятами» или «озерный край», «дальние озера». В алтайском языке — «кол» — озеро, в хантыйском — «кулун» — рыбный.

5. Озеро Озерное. Чарышский район

Для любителей побродить по горам. Озеро находится на высоте 1 450 метров в верховьях реки Сентелек.

Озеро Озерное. top100. rgo-altay.ru.

Образовано в каре вулканического происхождения. Питается водоем снежным способом, а снег на северном склоне Тигирекского хребта может задерживаться до середины лета. Поэтому вода здесь пресная, в жаркие дни в верхних слоях озера прогревается до 20 градусов, а в нижних — остается холодной. Зато она чистая, как слеза. До глубокой осени камни здесь не покрываются слизью и водорослями.

По берегу растет густой лес — кедр, пихта, береза, осина. Можно встретить малину, калину и смородину. Есть здесь и особо охраняемые растения — пион уклоняющийся, купальница азиатская, копеечник забытый и другие. Поэтому чаще смотрите под ноги — не стоит топтать редкие растения.

Как доехать и где остановиться?

Заночевать можно либо в селе Покровка в 3−4 км от озера, попросившись к местным жителям, либо в селе Сентелек — там есть гостевые домики и усадьбы. От Барнаула до него 340 км. Нужно сначала на автобусе добраться до села Чарышское. Далее придется искать машину.

Интересный факт: Озеро прозвали «Мертвым», потому что в нем нет рыбы. Но после наводнения 2014 года местные жители стали рассказывать, что в водоеме появились хариусы.

Екатерина Карзова