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Туризм

Есть где развернуться. ТОП-5 озер в Алтайском крае, где можно отдохнуть без толп туристов

Надоели берега Ярового, где яблоку негде упасть? Посмотрите топ-5 озер Алтайского края, где вы сможете отдохнуть подальше от людей в плавках и медицинских масках (кстати, на пляжах маски разрешили не носить).

Вид на Кулундинское озеро, 1,5 км от Знаменки.
Вид на Кулундинское озеро, 1,5 км от Знаменки.
commons.wikimedia.org, CC0

1. Малиновое озеро. Михайловский район

Малиновое озеро получило свое название из-за цвета воды. При этом необычный оттенок вода приобрела не из-за марганца — в ней низкая концентрация металлов — из-за рачков Artemia salina, которые и вырабатывают розовый пигмент. Так что, именно фитопланктон обеспечивает успех фото отдыхающих в Instagram.

Озеро неглубокое — средняя глубина около метра. На дне озера есть лечебная сульфидно-иловая грязь. Она прекрасно очищает кожу от ороговевших клеток, снимает раздражения и улучшает обмен веществ. Грязь хороша при мышечных и суставных болях, экземе, псориазе, нейродермите, себорее и многих других заболеваниях.

Грязь находится ближе к берегу, а если пройти дальше, дно будет покрыто толстым слоем соли. Поэтому босиком в воду лучше не заходить — острая корка может поранить.

Из воды отдыхающие выходят белыми от соли. Недалеко от соснового бора есть пресное озеро — но до него еще нужно дойти. Поэтому, если отправляетесь на отдых дикарями, лучше взять с собой запас воды для ополаскивания, впрочем, как и на любое другое соленое озеро.

Малиновое Озеро.
Малиновое Озеро.
commons.wikimedia.org, Romazan1973

Как доехать и где остановиться?

Расстояние от Барнаула до озера — около 375 км. На дорогу вы потратите около 6 часов, но это того стоит. Но если поехать на поезде до Кулунды, то от нее до села Михайловское дорога на автобусе составит всего лишь 1,5 часа.

Место отдыха немноголюдное. На берегу — небольшой поселок городского типа с одноименным названием — Малиновое озеро. Там местные сдают комнаты отдыхающим. Есть база отдыха, гостевой дом, кемпинговый лагерь.

Интересный факт: розоватую соль из Малинового озера доставляли к императорскому столу Екатерины II. Царица любила удивлять диковинкой иностранных гостей.

2. Кучукское озеро. Благовещенский район

Самое соленое озеро в Алтайском крае. Концентрация соли в нем, как в астраханском озере Баскунчак — около 300 грамм на 1 литр воды. Одно из самых крупных месторождений природной соли — мирабилита. Здесь так же живет рачок Artemia salina.

Кучукское озеро.
Кучукское озеро.
water-rf.ru.

Вода насыщена различными солями, тоже имеет малиновый оттенок. Для лечебных ванн в санатории села Степное озеро ее разбавляют в 8 раз. Грязь из озера маслянистая, пахнет сероводородом. Она используется для лечения кожных заболеваний. Площадь водоема — около 180 кв. км. Максимальная глубина — 3 метра.

Как доехать и где остановиться?

Расстояние от Барнаула — 325 км. В 10 км от озера есть железнодорожная станция Новоблаговещенка — здесь останавливаются поезда следующие в Барнаул из Казахстана и Москвы в обоих направлениях. Курсируют междугородние автобусы из Новосибирска и Барнаула. В 10 км от озера в поселке Благовещенка можно снять жилье. На берегу также есть база отдыха. Ближайший санаторий, который использует в лечении грязь из озера Кучукское, находится в селе Степное озеро.

Интересный факт: название «Кучукское» озеро получило от имени хана, владевшего этими землями.

3. Горько-Перешеечное и Горькое озеро. Егорьевский район

Два озера, соединенные протокой. Интересно, что в Горьком вода соленая, а в Горько-перешеечном — щелочная. Они отличаются оттенком. В зависимости от погоды и времени дня вода бывает темно-синей, бирюзовой и серой. Максимальная глубина Горько-Перешеечного озера — 3 метра, Горького — 8 метров. С севера берега озер спрятаны ленточным бором, а с юга открыты для теплого ветра.

Озеро Горькое-Перешеечное.
Озеро Горькое-Перешеечное.
Валерий Горбунов.

Дно озер песчаное, подальше от берега можно найти слой ила. В Горьком — залежи целебной грязи — саропели — продукта рачков, в том числе и Artemia salina. В сапропели в большом количестве содержатся важные для человеческого организма макро- и микроэлементы. Такие как кальций, фосфор, железо, кобальт, марганец, медь, бор, молибден, цинк, йод и другие; витамины С и D.

Вода по своему химическому составу похожа на «Ессентуки-17». Конечно, лучше прямо из озера ее не пить, а попробовать в санатории «Лебяжье», что расположен на берегу. Такое питье полезно при респираторных заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Купание в озере помогает при нейродермите и экземе.

В Горько-Перешеечном озере лечебная грязь сульфидоминеральная. Она стабилизирует работу опорно-двигательного аппарата и помогает при кожных заболеваниях. По берегам озера растет тростник. Это хороших фильтр, который отчищает воду от излишков азота, калия, фосфора, кальция и нефтепродуктов.

Как доехать и где остановиться?

Расстояние от Барнаула около 330 км. До Рубцовска ходят рейсовые автобусы и поезда. От города на автобусе нужно доехать до села Новоегорьевское. На берегах озер находятся базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. На берегу Горького — санаторий «Лебяжье»

Интересный факт: Горькое озеро — памятник природы регионального значения.

4. Кулундинское озеро. Славгородский и Благовещенский районы

«Алтайским морем» прозвали самое большое озеро в регионе. Его площадь 728 кв. км. А вот средняя глубина уже не такая впечатляющая — всего 3 метра. Водоем слабосоленый, хоть и содержит запасы мирабилита. По химическому составу похож на Мертвое море. Летом вода прогревается до +26 градусов.

Кулундинское озеро.
Кулундинское озеро.
visitaltai.info

Озеро настолько большое, что бывает, не видно другого берега. Вокруг — степной пейзаж, поэтому закаты здесь можно увидеть невероятные. В озере живут несколько видов рачков, растут зеленые и сине-зеленые водоросли. Грязь используется в лечебнице села Знаменка, что в 2 км от озера. Здесь обитают виды, занесенные в Красные книги Алтайского края и России. Это и степной лунь, балобан, степная пустельга, савка, большой тушканчик и многие другие животные.

Как доехать и где остановиться?

Озеро расположено в 64 км от Славгорода. От города до села Знаменка два раза в день ходит рейсовый автобус. Если не хотите спать в палатке, в селе гостевые дома и местные жители сдают комнаты.

Интересный факт: название «Кулунда» трактуют как «край, изобилующий жеребятами» или «озерный край», «дальние озера». В алтайском языке — «кол» — озеро, в хантыйском — «кулун» — рыбный.

5. Озеро Озерное. Чарышский район

Для любителей побродить по горам. Озеро находится на высоте 1 450 метров в верховьях реки Сентелек.

Озеро Озерное.
Озеро Озерное.
top100. rgo-altay.ru.

Образовано в каре вулканического происхождения. Питается водоем снежным способом, а снег на северном склоне Тигирекского хребта может задерживаться до середины лета. Поэтому вода здесь пресная, в жаркие дни в верхних слоях озера прогревается до 20 градусов, а в нижних — остается холодной. Зато она чистая, как слеза. До глубокой осени камни здесь не покрываются слизью и водорослями.

По берегу растет густой лес — кедр, пихта, береза, осина. Можно встретить малину, калину и смородину. Есть здесь и особо охраняемые растения — пион уклоняющийся, купальница азиатская, копеечник забытый и другие. Поэтому чаще смотрите под ноги — не стоит топтать редкие растения.

Как доехать и где остановиться?

Заночевать можно либо в селе Покровка в 3−4 км от озера, попросившись к местным жителям, либо в селе Сентелек — там есть гостевые домики и усадьбы. От Барнаула до него 340 км. Нужно сначала на автобусе добраться до села Чарышское. Далее придется искать машину.

Интересный факт: Озеро прозвали «Мертвым», потому что в нем нет рыбы. Но после наводнения 2014 года местные жители стали рассказывать, что в водоеме появились хариусы.

Екатерина Карзова

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