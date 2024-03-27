27 марта
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Жизнь

Народные приметы в Венедиктов день. Как не потерять удачу 27 марта

27 марта — народный праздник Венедиктов день или Федор Скотник и церковный день памяти преподобного Венедикта Нурсийского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Кот и пес. Кот и собака.
Кот и пес. Кот и собака.
unsplash.com

Традиции в Венедиктов день

Верующим следует помолиться Феодоровской иконе Божией матери. В этот праздник также можно сходить в храм, помолиться Богоматери о здравии близких, исцелении болезней.

По народным поверьям, нужно пополнить запасы еды, приобрести продукты в холодильник — к достатку и сытой жизни.

Рекомендуется вкусно покормить домашних питомцев и скотину, если есть. Также собак, кошек и прочих животных стоит вычесать — у них начинается период весенней линьки.

Сон в ночь на 27 марта считается вещим. Причем сбыться может даже дневной сон.

Рожденные в этот день превосходно усваивают знания и науки, перенимают мастерство и опыт. В последующем способны использовать полученные знания в профессии, умеют вносить новые идеи, что делает их незаменимыми работниками, руководителями, хозяевами дома и семьянинами.

Весна. Цветы.
Весна. Цветы.
unsplash.com

Что нельзя делать 27 марта

  • Нельзя обижать домашнюю скотину и питомцев.
  • Нельзя смотреть в зеркало до заката — примета, предвещающая несчастье. По другой трактовке, зеркало может вытянуть из человека силы и энергию.
  • Так как нельзя смотреть в зеркало, то лучше отложить шопинг, примерку одежды, поход по магазинам, поход к швее, в салон красоты, парикмахерскую, краситься, делать прическу, маникюр и педикюр.
  • Нельзя колоть дрова, пилить дерево, точить ножи — к проблемам.
  • Нельзя выходить на охоту — к несчастью.
  • Нельзя брать в руки любое оружие — к серьезным ссорам, противостоянию, конфликту, драке.
  • Нельзя использовать одежду, постельное белье и полотенце, которыми вы пользуетесь уже несколько дней - к проблемам со здоровьем.
  • Нельзя общаться или ходить в гости к человеку, с которым у вас ссора, неприязнь, конфликты и недопонимания — положительная энергия уйдет. По этой же причине, лучше отложить на другое время разговор с начальством.
Птица.
Птица.
unsplash.com

Народные приметы на Венедиктов день

  • Мороз — морозная погода продержится еще неделю.
  • Снег тает от палящего солнца — к плодородному лету.
  • Снег тает от дождя — лето окажется засушливым.
  • Воробьи купаются — к приходу тепла.
  • Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.
  • Ветер появился в полдень, а к вечеру усилился — может быть буря.
  • Корова плохо доится — ожидайте ухудшение погоды.
  • Корова плохо пьет воду — к дождю.
  • Корова много ест — наступит дождливая погода.
  • Куры громко раскудахтались — к ссоре между членами семьи.
  • Облака плывут высоко и быстро — погода улучшится.
  • Дятел стучит по сухому дереву — к теплу.

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