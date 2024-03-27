Народные приметы в Венедиктов день. Как не потерять удачу 27 марта

Традиции в Венедиктов день
Верующим следует помолиться Феодоровской иконе Божией матери. В этот праздник также можно сходить в храм, помолиться Богоматери о здравии близких, исцелении болезней.
По народным поверьям, нужно пополнить запасы еды, приобрести продукты в холодильник — к достатку и сытой жизни.
Рекомендуется вкусно покормить домашних питомцев и скотину, если есть. Также собак, кошек и прочих животных стоит вычесать — у них начинается период весенней линьки.
Сон в ночь на 27 марта считается вещим. Причем сбыться может даже дневной сон.
Рожденные в этот день превосходно усваивают знания и науки, перенимают мастерство и опыт. В последующем способны использовать полученные знания в профессии, умеют вносить новые идеи, что делает их незаменимыми работниками, руководителями, хозяевами дома и семьянинами.
Что нельзя делать 27 марта
- Нельзя обижать домашнюю скотину и питомцев.
- Нельзя смотреть в зеркало до заката — примета, предвещающая несчастье. По другой трактовке, зеркало может вытянуть из человека силы и энергию.
- Так как нельзя смотреть в зеркало, то лучше отложить шопинг, примерку одежды, поход по магазинам, поход к швее, в салон красоты, парикмахерскую, краситься, делать прическу, маникюр и педикюр.
- Нельзя колоть дрова, пилить дерево, точить ножи — к проблемам.
- Нельзя выходить на охоту — к несчастью.
- Нельзя брать в руки любое оружие — к серьезным ссорам, противостоянию, конфликту, драке.
- Нельзя использовать одежду, постельное белье и полотенце, которыми вы пользуетесь уже несколько дней - к проблемам со здоровьем.
- Нельзя общаться или ходить в гости к человеку, с которым у вас ссора, неприязнь, конфликты и недопонимания — положительная энергия уйдет. По этой же причине, лучше отложить на другое время разговор с начальством.
Народные приметы на Венедиктов день
- Мороз — морозная погода продержится еще неделю.
- Снег тает от палящего солнца — к плодородному лету.
- Снег тает от дождя — лето окажется засушливым.
- Воробьи купаются — к приходу тепла.
- Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.
- Ветер появился в полдень, а к вечеру усилился — может быть буря.
- Корова плохо доится — ожидайте ухудшение погоды.
- Корова плохо пьет воду — к дождю.
- Корова много ест — наступит дождливая погода.
- Куры громко раскудахтались — к ссоре между членами семьи.
- Облака плывут высоко и быстро — погода улучшится.
- Дятел стучит по сухому дереву — к теплу.
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