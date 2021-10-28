Нарушение или нет. Вторгаются ли ограничения из-за COVID-19 в права человека

2 Как антиковидные меры противоречат законодательству?

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Председатель КС отметил: в ст. 55 ч. 3 Конституции говорится, что права и свободы человека разрешено ограничивать федеральным законом в том объеме, который необходим для защиты Конституции, здоровья и прав.

Валерий Зорькин уточнил, что толкование у подобных формулировок широкое. Поэтому законодатель может чрезмерно ограничить права и свободы.