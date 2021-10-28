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Жизнь

Нарушение или нет. Вторгаются ли ограничения из-за COVID-19 в права человека

Ограничения, вводимые из-за роста заболеваемости ковидом, могут вторгаться в сферу прав человека. Об этом «Российской газете» заявил глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

Конституция РФ.
Конституция РФ.
altapress.ru
1 В каких случаях государство вступает в «разногласия» с законом?

По словам Зорькина, вторжения законодателя в права человека наиболее вероятны во время:

  • террористических угроз;
  • социально-экономических и экологических кризисов;
  • пандемий.

Он добавил: именно тогда у властей «возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан». Решительные действия при этом направлены на защиту страны и ее жителей.

2 Как антиковидные меры противоречат законодательству?
Локдаун.
Локдаун.
pixabay.com.

Председатель КС отметил: в ст. 55 ч. 3 Конституции говорится, что права и свободы человека разрешено ограничивать федеральным законом в том объеме, который необходим для защиты Конституции, здоровья и прав.

Валерий Зорькин уточнил, что толкование у подобных формулировок широкое. Поэтому законодатель может чрезмерно ограничить права и свободы.

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