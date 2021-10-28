Нарушение или нет. Вторгаются ли ограничения из-за COVID-19 в права человека

По словам Зорькина, вторжения законодателя в права человека наиболее вероятны во время:
- террористических угроз;
- социально-экономических и экологических кризисов;
- пандемий.
Он добавил: именно тогда у властей «возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан». Решительные действия при этом направлены на защиту страны и ее жителей.
Председатель КС отметил: в ст. 55 ч. 3 Конституции говорится, что права и свободы человека разрешено ограничивать федеральным законом в том объеме, который необходим для защиты Конституции, здоровья и прав.
Валерий Зорькин уточнил, что толкование у подобных формулировок широкое. Поэтому законодатель может чрезмерно ограничить права и свободы.