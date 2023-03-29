29 марта
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Жизнь

Нарушения в расчетах за коммунальные услуги выявили на Алтае

Некоторые ресурсовики не исполняли свои обязанности, которые были включены тарификацию коммунальных услуг, сообщает «Банкфакс».

Счетчик воды.
Счетчик воды.
Фото из открытых источников

Так, прокуроры нескольких районов Барнаула, а также Бийска, Рубцовска и Целинного района Алтайского края выяснили, что ресурсовики не исполняли инвестиционные программы по модернизации и ремонту инфраструктуры.

Однако расходы на эти цели в тарификации учли — почти на 17 млн рублей.

О каких конкретно предприятиях идет речь — в прокуратуре не уточнили. Однако три муниципалитета из упомянутых — города присутствия «Сибирской генерирующей компании», эксплуатирующей ТЭЦ Барнаула, Бийска и Южную тепловую станцию в Рубцовске.

Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске.
Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске.
Telegram-канал «КПРФ Алтай»

При этом местные жители не единожды замечали, что ощутимее всего возросли цены именно в разделе отопления.

В самой СГК повышение тарифов объясняли морозами и увеличенным расходом ресурсов на подогрев.

Также прокуратура выяснила, что некоторые ресурсовики предъявляли сумму выплат страховых взносов за сотрудников большую, чем у них было трудоустроено человек. Таким образом в тарифах учли лишние восемь млн рублей.

Организации с «мертвыми душами» также пока не раскрывают.

Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске.
Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске.
Telegram-канал «КПРФ Алтай»

На этом нарушения в тарифных расчетах Алтайского края не заканчиваются. Выявленные факты — лишь предварительные результаты проверок.

Все еще неизвестно, планируют ли скорректировать тарифы в связи с найденными нарушениями и положены ли потребителям услуг компенсации.

Ранее в Бийске прошел очередной митинг против роста тарифов ЖКХ.

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