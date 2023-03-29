Нарушения в расчетах за коммунальные услуги выявили на Алтае

Некоторые ресурсовики не исполняли свои обязанности, которые были включены тарификацию коммунальных услуг, сообщает «Банкфакс».

Так, прокуроры нескольких районов Барнаула, а также Бийска, Рубцовска и Целинного района Алтайского края выяснили, что ресурсовики не исполняли инвестиционные программы по модернизации и ремонту инфраструктуры.

Однако расходы на эти цели в тарификации учли — почти на 17 млн рублей.

О каких конкретно предприятиях идет речь — в прокуратуре не уточнили. Однако три муниципалитета из упомянутых — города присутствия «Сибирской генерирующей компании», эксплуатирующей ТЭЦ Барнаула, Бийска и Южную тепловую станцию в Рубцовске.

Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске. Telegram-канал «КПРФ Алтай»

При этом местные жители не единожды замечали, что ощутимее всего возросли цены именно в разделе отопления.

В самой СГК повышение тарифов объясняли морозами и увеличенным расходом ресурсов на подогрев.

Также прокуратура выяснила, что некоторые ресурсовики предъявляли сумму выплат страховых взносов за сотрудников большую, чем у них было трудоустроено человек. Таким образом в тарифах учли лишние восемь млн рублей.

Организации с «мертвыми душами» также пока не раскрывают.

Митинг против повышения тарифов ЖКХ в Бийске. Telegram-канал «КПРФ Алтай»

На этом нарушения в тарифных расчетах Алтайского края не заканчиваются. Выявленные факты — лишь предварительные результаты проверок.

Все еще неизвестно, планируют ли скорректировать тарифы в связи с найденными нарушениями и положены ли потребителям услуг компенсации.

Ранее в Бийске прошел очередной митинг против роста тарифов ЖКХ.