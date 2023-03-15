Дружок, когда должок? Почему главный налоговик Алтайского края призвал губернатора заняться ЖКХ

Заняться системно проблемами ЖКХ попросил губернатора глава краевой налоговой службы Алексей Легостаев на коллегии 6 марта. Объяснил он это огромной задолженностью по налогам коммунальщиков — одной из самых больших в России. Между тем, в эту сферу в регионе вкладывают миллиарды бюджетных рублей, да и тарифы исправно повышают — чтобы у коммунальщиков, что называется, дебет с кредитом сходился. А он все не сходится. Почему?

Включая младенцев

Самый крупный долг коммунального сектора по налогам и взносам территориально сконцентрирован в Камне-на-Оби, сказал Алексей Легостаев: 436 млн рублей. Сумма немалая: почти половина районного бюджета (в 2023 году — 1 млрд) и, по расчетам altapress.ru, 10,5 тыс. рублей на душу населения района, включая младенцев.

Крупная задолженность значится и за коммунальщиками Шипуновского района (260 млн рублей) и Славгорода (189 млн). В целом же долги по налогам отрасли достигли 1,7 млрд рублей. При общей налоговой задолженности в регионе 15 млрд.

По словам главы УФНС, долг коммунальщиков — один из самых больших в России, что «привлекает внимание к краю на федеральном уровне». При этом 40% задолженности уже находится в процедуре банкротства.

Алексей Легостаев. Altapress.ru

Призрачные шансы

Понятно, что шансы налоговой службы добыть для бюджета хоть что-то в ходе банкротства невелики. По статистике, удовлетворяется не больше 5% требований кредиторов, приводит сведения «Коммерсантъ» со ссылкой на единый федреестр сведений о банкротстве.

Но тему неплатежеспособности коммунальщиков глава УФНС поднял не только из-за тревоги о бюджете. За долги предприятий ЖКХ могут привлечь к ответственности (субсидиарной) и сами муниципалитеты, объяснил он.

А для должностных лиц ситуация может обернуться на только административной, но и уголовной ответственностью — ведь «большинство должников указанной сферы деятельности являются муниципальными предприятиями».

В итоге налоговик попросил губернатора обратить на проблему пристальное внимание — «чтобы избежать банкротства муниципальных образований».

В 2021 году администрацию Третьяковского района суд присудили субсидиарную ответственность на 752 тыс. в деле о банкротстве местного МУП «Старт».

Уголь , огонь. СС0

Неизвестная таблетка

Информация Алексея Легостаева — не то, чтобы неожиданность. Лечить самого «больного человека» России — жилищно-коммунальный сектор — вообще-то, пытаются как минимум с середины 2000-х, когда приняли Жилкодекс и кое-какие постановления правительства.

В конце 2010-х нашли лекарство для большой теплоэнергетики (а именно отопление генерирует больше всего убытков) — «альтернативную котельную». Но для малых городов и сел эта таблетка не работает.

На федеральном уровне «малышам» прописали концессию — считалось, что частные компании-концессионеры принесут с собой инвестиции и модернизируют все, что надо. Но в 2021 году в малую теплоэнергетику региона концессионеры вложили лишь 14 млн рублей (по 13 концессионным соглашениям). В большую — для сравнения — в 37 раз больше в том же году: 519 млн (по пяти соглашениям).

Коммунальная авария. Леонид Вихрев.

Уйти от планового банкротства

Но, судя по документам минстроя, больших инвестиций от концессионеров и не ждут. В конце 2022 года глава ведомства Иван Гилев проинформировал: по всем соглашениям, заключенным в водоснабжении-водоотведении и малой теплоэнергетике (а их на тот момент было 21), они обязались вложить 400 млн рублей за несколько лет.

А ведь еще в 2014 году в минэкономики считали: потребность отрасли в инвестициях — 2 млрд рублей в год. И вот на уровне края еще в первые годы губернаторства Виктора Томенко определили примерно такой подход.

Чтобы вывести алтайское ЖКХ с траектории «плановое банкротство раз в два года», надо сделать тариф безубыточным, население защитить от роста цен субсидиями и компенсациями. А модернизацию отрасли двигать при поддержке бюджета.

И в последние годы в малую теплоэнергетику, системы водоснабжения и водоотведения направляют миллиарды из бюджета. В 2020-м — около 1 млрд. В 2021-м — 1,9 млрд. В 2022-м — еще 2,3 млрд.

По идее, количество денег должно перейти в качество. Но Алексей Легостаев констатировал на той же коллегии: «Большинство предприятий жилищно-коммунальной сферы являются системными должниками».

На что ушло 2,3 млрд рублей в 2022 году? Выполнялись мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности, на 83 объектах теплоснабжения. Установили 16 модульных котельных, заменили 154 котлоагрегата и 23,5 км теплосетей, сообщили в правительства края.

Почему яма с трубами есть , а людей в ней нет. Источник: barnaul.sibgenco.online

Кусочно-заплатные ремонты

Виктор Патудин, член общественного совета при краевом минстрое, комментируя слова главы УФНС, вспоминает: специалисты минстроя в свое время объехали все котельные и посмотрели, как можно улучшить их экономику, как сократить издержки или повысить эффективность. Но системного подхода, к которому призывает Легостаев, он не видит.

«Влили столько средств, — размышляет Патудин. — А я задаю вопрос: может ли система работать самодостаточно? Могут ли коммунальные предприятия проводить модернизацию хотя бы за счет амортизационных отчислений? Нет, не могут».

По его словам, деньги выделяют, но занимаются кусочно-заплатными ремонтами и средства дают тем, кто громче просит.

А во что надо вкладывать средства? Altapress.ru задал этот вопрос тем, кто работает в отрасли и с отраслью.

Александр Атабаев , директор предприятия — производителя пластиковых труб «Трубопласт-А». Олег Богданов

Александр Атабаев: «Разберитесь с сетями и оборудованием»

Александр Атабаев, гендиректор завода-производителя пластиковых труб «Трубопласт-А», полагает: самые эффективные инвестиции — и в отопительное оборудование, и в ветхие трубы. Но последнее он считает вопросом № 1 в теплоэнергетике — и не потому, что сам завод производит трубы.

«Основные потери происходят в сетях, и зависят они от длины сетей. Поэтому тепловые сети надо или менять, или вообще от них отказываться и максимально приближать котельные к зданию. Убери теплосети — уберешь потери. У нас на территории предприятия нет ни одного метра теплотрасс, все котельные прижаты к зданию, и тепло сразу из котельной попадает внутрь. А если пустить теплотрассу снаружи, мы сразу увеличим расход газа», — объясняет он.

В Родино меняют тепловые сети. rodino-info.ru

Любимый пример Атабаева — село Родино и директор местной компании «Тепловик» Павел Притула. Родинский район участвовал во всех, какие есть, бюджетных программах. Начали родинцы с замен теплотрасс, потом поставили новую котельную, новое отопительное оборудование с высоким КПД.

За счет этого экономическое положение компании устойчивое много лет. Атабаев считает, что надо среди всех муниципалитетов распространять такие удачные примеры системного подхода. «Если деньги вкладывать с умом, знаете, на сколько их хватит», — говорит он.

По данным минстроя, износ теплосетей в регионе достиг 71%, а в 2022 году заменено лишь 23,5 км. Это 0,8% от общей протяженности (более 3 тыс. км) — при таких темпах и 100 лет не хватит на обновление теплотрасс.

Сергей Погоняйченко: «Чтобы модернизировать правильно , нужны эксперты»

Сергей Погоняйченко, директор МУП «ЖКХ Сервис» Красногорского района, которому я зачитала слова руководителя налоговой службы, не удивился. «МУПам прибыль вообще не закладывают», — сказал он.

Дебет с кредитом на предприятии, увы, не сходится — ежегодно убытки достигают 2−3 млн рублей. И это еще не самые крупные убытки: в одном из соседних районов они достигают 12 млн в год. Тарифы, по его словам, уже высокие, «повышать дальше некуда» (хотя и они отстают от реальности и не полностью учитывают рост цены на уголь).

Погоняйченко согласен: главный путь борьбы с неплатежеспособностью — модернизация. Но на этом пути коммунальщикам сильно не хватает отраслевых экспертов.

Ремонт котельной в Алтайском крае. Altapress.ru

«С помощью минстроя мы поменяли котлы, заменили насосы на менее энергоемкие, часть теплотрасс, это очень хорошо. Но мне не хватает компетенций, чтобы понять, что именно нам нужно, и большинство коллег тоже отстают в этом плане», — говорит он.

Идеальный вариант: на место приезжает экспертная группа, исследует предприятие и выдает рекомендации, как улучшить работу.

«А мы сами не обладаем ресурсами, чтобы это сделать. Где-то подсмотрели, где-то поменяли, где-то сократили расходы электроэнергии. Идем путем проб и ошибок, а это не совсем правильно», — считает Погоняйченко.

Виктор Патудин. Анна Зайкова

Виктор Патудин: «Нужно создать агентство развития»

Ну, а Виктор Патудин продвигает другую мысль: чтобы добиться в ЖКХ результата, надо создать инструмент развития отрасли при региональном минстрое или минэкономразвития. Например, в формате агентства инвестиционного развития ЖКХ. Эта структура должна стать центром компетенций при работе со стратегическими инвесторами.

Кроме того, возможно, в районах необходима реорганизация коммунального комплекса — схемы могут быть разными. Можно, например, организовать ЖКХ-холдинг в одном районе или на базе ряда муниципальных образований.

Но все это надо просчитывать и сравнивать, говорит Патудин. Ну, а для того, чтобы привлекать инвесторов в ЖКХ, нужны подготовленные инвестпроекты модернизации, разработанные по всем канонам, считает он.

«Попытки привлечь инвесторов без использования общепринятых подходов в инвестиционном проектировании, как правило, не приводят к положительным результатам. В итоге проблема модернизации ЖКК не решается, а население получает некачественные коммунальные услуги», — говорит он.

С этой идеей Патудин обращается к властям уже больше трех лет, но пока не нашел поддержки.