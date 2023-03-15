Дружок, когда должок? Почему главный налоговик Алтайского края призвал губернатора заняться ЖКХ

Включая младенцев
Самый крупный долг коммунального сектора по налогам и взносам территориально сконцентрирован в Камне-на-Оби, сказал Алексей Легостаев: 436 млн рублей. Сумма немалая: почти половина районного бюджета (в 2023 году — 1 млрд) и, по расчетам altapress.ru, 10,5 тыс. рублей на душу населения района, включая младенцев.
Крупная задолженность значится и за коммунальщиками Шипуновского района (260 млн рублей) и Славгорода (189 млн). В целом же долги по налогам отрасли достигли 1,7 млрд рублей. При общей налоговой задолженности в регионе 15 млрд.
По словам главы УФНС, долг коммунальщиков — один из самых больших в России, что «привлекает внимание к краю на федеральном уровне». При этом 40% задолженности уже находится в процедуре банкротства.
Призрачные шансы
Понятно, что шансы налоговой службы добыть для бюджета хоть что-то в ходе банкротства невелики. По статистике, удовлетворяется не больше 5% требований кредиторов, приводит сведения «Коммерсантъ» со ссылкой на единый федреестр сведений о банкротстве.
Но тему неплатежеспособности коммунальщиков глава УФНС поднял не только из-за тревоги о бюджете. За долги предприятий ЖКХ могут привлечь к ответственности (субсидиарной) и сами муниципалитеты, объяснил он.
А для должностных лиц ситуация может обернуться на только административной, но и уголовной ответственностью — ведь «большинство должников указанной сферы деятельности являются муниципальными предприятиями».
В итоге налоговик попросил губернатора обратить на проблему пристальное внимание — «чтобы избежать банкротства муниципальных образований».
В 2021 году администрацию Третьяковского района суд присудили субсидиарную ответственность на 752 тыс. в деле о банкротстве местного МУП «Старт».
Неизвестная таблетка
Информация Алексея Легостаева — не то, чтобы неожиданность. Лечить самого «больного человека» России — жилищно-коммунальный сектор — вообще-то, пытаются как минимум с середины 2000-х, когда приняли Жилкодекс и кое-какие постановления правительства.
В конце 2010-х нашли лекарство для большой теплоэнергетики (а именно отопление генерирует больше всего убытков) — «альтернативную котельную». Но для малых городов и сел эта таблетка не работает.
На федеральном уровне «малышам» прописали концессию — считалось, что частные компании-концессионеры принесут с собой инвестиции и модернизируют все, что надо. Но в 2021 году в малую теплоэнергетику региона концессионеры вложили лишь 14 млн рублей (по 13 концессионным соглашениям). В большую — для сравнения — в 37 раз больше в том же году: 519 млн (по пяти соглашениям).
Уйти от планового банкротства
Но, судя по документам минстроя, больших инвестиций от концессионеров и не ждут. В конце 2022 года глава ведомства Иван Гилев проинформировал: по всем соглашениям, заключенным в водоснабжении-водоотведении и малой теплоэнергетике (а их на тот момент было 21), они обязались вложить 400 млн рублей за несколько лет.
А ведь еще в 2014 году в минэкономики считали: потребность отрасли в инвестициях — 2 млрд рублей в год. И вот на уровне края еще в первые годы губернаторства Виктора Томенко определили примерно такой подход.
Чтобы вывести алтайское ЖКХ с траектории «плановое банкротство раз в два года», надо сделать тариф безубыточным, население защитить от роста цен субсидиями и компенсациями. А модернизацию отрасли двигать при поддержке бюджета.
И в последние годы в малую теплоэнергетику, системы водоснабжения и водоотведения направляют миллиарды из бюджета. В 2020-м — около 1 млрд. В 2021-м — 1,9 млрд. В 2022-м — еще 2,3 млрд.
По идее, количество денег должно перейти в качество. Но Алексей Легостаев констатировал на той же коллегии: «Большинство предприятий жилищно-коммунальной сферы являются системными должниками».
На что ушло 2,3 млрд рублей в 2022 году?
Выполнялись мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности, на 83 объектах теплоснабжения. Установили 16 модульных котельных, заменили 154 котлоагрегата и 23,5 км теплосетей, сообщили в правительства края.
Кусочно-заплатные ремонты
Виктор Патудин, член общественного совета при краевом минстрое, комментируя слова главы УФНС, вспоминает: специалисты минстроя в свое время объехали все котельные и посмотрели, как можно улучшить их экономику, как сократить издержки или повысить эффективность. Но системного подхода, к которому призывает Легостаев, он не видит.
«Влили столько средств, — размышляет Патудин. — А я задаю вопрос: может ли система работать самодостаточно? Могут ли коммунальные предприятия проводить модернизацию хотя бы за счет амортизационных отчислений? Нет, не могут».
По его словам, деньги выделяют, но занимаются кусочно-заплатными ремонтами и средства дают тем, кто громче просит.
А во что надо вкладывать средства? Altapress.ru задал этот вопрос тем, кто работает в отрасли и с отраслью.
Александр Атабаев: «Разберитесь с сетями и оборудованием»
Александр Атабаев, гендиректор завода-производителя пластиковых труб «Трубопласт-А», полагает: самые эффективные инвестиции — и в отопительное оборудование, и в ветхие трубы. Но последнее он считает вопросом № 1 в теплоэнергетике — и не потому, что сам завод производит трубы.
«Основные потери происходят в сетях, и зависят они от длины сетей. Поэтому тепловые сети надо или менять, или вообще от них отказываться и максимально приближать котельные к зданию. Убери теплосети — уберешь потери. У нас на территории предприятия нет ни одного метра теплотрасс, все котельные прижаты к зданию, и тепло сразу из котельной попадает внутрь. А если пустить теплотрассу снаружи, мы сразу увеличим расход газа», — объясняет он.
Любимый пример Атабаева — село Родино и директор местной компании «Тепловик» Павел Притула. Родинский район участвовал во всех, какие есть, бюджетных программах. Начали родинцы с замен теплотрасс, потом поставили новую котельную, новое отопительное оборудование с высоким КПД.
За счет этого экономическое положение компании устойчивое много лет. Атабаев считает, что надо среди всех муниципалитетов распространять такие удачные примеры системного подхода. «Если деньги вкладывать с умом, знаете, на сколько их хватит», — говорит он.
По данным минстроя, износ теплосетей в регионе достиг 71%, а в 2022 году заменено лишь 23,5 км. Это 0,8% от общей протяженности (более 3 тыс. км) — при таких темпах и 100 лет не хватит на обновление теплотрасс.
Сергей Погоняйченко: «Чтобы модернизировать правильно, нужны эксперты»
Сергей Погоняйченко, директор МУП «ЖКХ Сервис» Красногорского района, которому я зачитала слова руководителя налоговой службы, не удивился. «МУПам прибыль вообще не закладывают», — сказал он.
Дебет с кредитом на предприятии, увы, не сходится — ежегодно убытки достигают 2−3 млн рублей. И это еще не самые крупные убытки: в одном из соседних районов они достигают 12 млн в год. Тарифы, по его словам, уже высокие, «повышать дальше некуда» (хотя и они отстают от реальности и не полностью учитывают рост цены на уголь).
Погоняйченко согласен: главный путь борьбы с неплатежеспособностью — модернизация. Но на этом пути коммунальщикам сильно не хватает отраслевых экспертов.
«С помощью минстроя мы поменяли котлы, заменили насосы на менее энергоемкие, часть теплотрасс, это очень хорошо. Но мне не хватает компетенций, чтобы понять, что именно нам нужно, и большинство коллег тоже отстают в этом плане», — говорит он.
Идеальный вариант: на место приезжает экспертная группа, исследует предприятие и выдает рекомендации, как улучшить работу.
«А мы сами не обладаем ресурсами, чтобы это сделать. Где-то подсмотрели, где-то поменяли, где-то сократили расходы электроэнергии. Идем путем проб и ошибок, а это не совсем правильно», — считает Погоняйченко.
Виктор Патудин: «Нужно создать агентство развития»
Ну, а Виктор Патудин продвигает другую мысль: чтобы добиться в ЖКХ результата, надо создать инструмент развития отрасли при региональном минстрое или минэкономразвития. Например, в формате агентства инвестиционного развития ЖКХ. Эта структура должна стать центром компетенций при работе со стратегическими инвесторами.
Кроме того, возможно, в районах необходима реорганизация коммунального комплекса — схемы могут быть разными. Можно, например, организовать ЖКХ-холдинг в одном районе или на базе ряда муниципальных образований.
Но все это надо просчитывать и сравнивать, говорит Патудин. Ну, а для того, чтобы привлекать инвесторов в ЖКХ, нужны подготовленные инвестпроекты модернизации, разработанные по всем канонам, считает он.
«Попытки привлечь инвесторов без использования общепринятых подходов в инвестиционном проектировании, как правило, не приводят к положительным результатам. В итоге проблема модернизации ЖКК не решается, а население получает некачественные коммунальные услуги», — говорит он.
С этой идеей Патудин обращается к властям уже больше трех лет, но пока не нашел поддержки.