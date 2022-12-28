28 декабря
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Жизнь

Везде черный снег. Жители алтайского города требуют снести котельную, извергающую сажу

Жители города Змеиногорска через суд требуют снести котельную, которая уже четыре года посыпает ближайшие дома сажей.

Котельные, ТЭЦ.
Котельные, ТЭЦ.
СС0.

Из-за сажи жители города не могут открыть форточки и открыть двери, не измазав руки. Множество обращений в разные инстанции ни к чему не привели, сообщают «Вести Алтай».

Кроме того, прокуратура Змеиногорска со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что в саже нет ничего вредного.

Тогда одна из горожанок решила обратиться в суд.

«Я вынуждена сейчас обратиться в суд о сносе этой котельной и о возмещении мне морального и материального вреда. Потому что жить в таких условиях невозможно! Котельная построена с нарушением всех санитарных норм и правил, нет санитарно-защитной зоны», — говорит она.

Ранее алтайская психбольница пыталась устроить аукцион на газовую котельную, но на конкурс никто не откликнулся.

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