Везде черный снег. Жители алтайского города требуют снести котельную, извергающую сажу

Из-за сажи жители города не могут открыть форточки и открыть двери, не измазав руки. Множество обращений в разные инстанции ни к чему не привели, сообщают «Вести Алтай».
Кроме того, прокуратура Змеиногорска со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что в саже нет ничего вредного.
Тогда одна из горожанок решила обратиться в суд.
«Я вынуждена сейчас обратиться в суд о сносе этой котельной и о возмещении мне морального и материального вреда. Потому что жить в таких условиях невозможно! Котельная построена с нарушением всех санитарных норм и правил, нет санитарно-защитной зоны», — говорит она.
Ранее алтайская психбольница пыталась устроить аукцион на газовую котельную, но на конкурс никто не откликнулся.
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