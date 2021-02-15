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Экономика

Родино греет. Как коммунальщики из алтайского села побили рекорд выживания без заоблачных тарифов

Чтобы подсчитать, сколько алтайских предприятий малой теплоэнергетики обанкротились за последние 20 лет, не хватит пальцев на обеих руках всей редакции altapress.ru. Сколько сумели продержаться на рынке хотя бы лет 10? С этим проще: единицы. Самый старый долгожитель — «Тепловик», что в райцентре Родино. Предприятие много лет работает без убытков и ни разу за это время не «осчастливило» жителей резким скачком тарифа. Как ему это удается, разбирался altapress.ru.

Как модернизировать коммунальную отрасль?
Как модернизировать коммунальную отрасль?
Pixabay.com

Бросили на прорыв

Павла Притулу «бросили» на прорыв в умирающий родинский МУП «Тепловик» в 2006-м.

Сохранить муниципальное предприятие, правда, тогда не удалось: долги тянули его на дно — ну, и утянули.

В 2007-м в Родино зарегистрировали «ОООшку». Передали ей в аренду старенькие муниципальные котельные с дырявыми теплотрассами (в основном 70-х и 80-х годов рождения). И начали новую жизнь.

Котельная, отопительный сезон.
Котельная, отопительный сезон.
altapress.ru

Баланс положительный

С 2007 года предприятие «Тепловик», теперь уже частное, так и продолжает подавать тепло. Хотя за это время успели обанкротиться штук семь его тезок «Тепловиков» из других районов да еще десятки «Теплосетей», «Теплосервисов» и т. п.

Тариф, на котором родинский коммунальщик работает в этом году, — 2483 рублей за «гигу». Это меньше, чем во многих других районах и городах края. При этом баланс у «Тепловика» положительный, утверждает директор Павел Притула.

«Предприятие работает без убытков», — подтверждает Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.

Потому что теперь это другое предприятие.

Тарифы на тепловую энергию на 2021 год. Источник: официальный правовой портал.
Тарифы на тепловую энергию на 2021 год. Источник: официальный правовой портал.
Altapress.ru

Очевидные утечки

Вообще, какое коммунальное предприятие ни возьми — специалист везде найдет «болячки», которые «съедают» его прибыль.

Где-то сжигают некачественный уголь — отсюда перерасход топлива и электричества. Где-то стоят котлы с низким КПД. Где-то теплотрассы отапливают окружающую среду.

В самых ветхих сетях в нашем регионе теряется до 50% тепловой энергии, отпущенной потребителям (и оплаченной ими).

Что такое потери в 50%? Это значит, что из каждых 5 тыс. рублей, которые потребитель заплатил за отопление, 2,5 тыс. — деньги на на ветер.

В Родино меняют тепловые сети.
В Родино меняют тепловые сети.
rodino-info.ru

Если «болячки» не лечить, никакого тарифа не хватит. Павел Притула за все эти годы дошел и до оборудования, и до угля, и много еще до чего. Но начал он — с теплосетей.

«Потому что наиболее очевидные проблемы складывались по теплотрассам, где постоянно случались аварии и утечки. Иногда вынуждены были менять — невозможно было работать. Действовали поэтапно. Планировали замену и двигались, меняя каждый год от 1 до 2 километров, а потом и больше», — объясняет он.

Павел Притула.
Павел Притула.
Скан видеосюжета «Вести Алтай».

Этап первый: меняем тепловые сети

Надо сказать, что родинский «Тепловик» сразу выбрал для замены не стальные, а полипропиленовые трубы. Выбрал из чисто прагматичных соображений: не ржавеют, не дают потерь и дешевле.

Стальные, по словам Павла Притулы, в наше время служат недолго — те, что уложили в 2006 году, износились через 5−7 лет. Пластиковые выдерживают 50. Что называется, почувствуйте разницу.

«Изначально мы отрабатывали самые аварийные участки. В отопительный период как-то заделывали их, а летом меняли. И так заменили все трубы небольшого диаметра, до 100 миллиметров», — объясняет руководитель.

Коммунальная авария.
Коммунальная авария.
Леонид Вихрев.

Задумались о большом

Начав с малого, родинцы задумались и о большом — о магистральных сетях: от 110 миллиметров и больше. Каждый коммунальщик знает: аварии на трубопроводах большого диаметра — тяжелый случай. Отключенных потребителей много, а потери огромные.

Но в мире пластиковых труб в тот момент не было подходящих — чтобы держали теплоноситель до 95 градусов.

Александр Атабаев, гендиректор барнаульского завода «Трубопласт-А» и давний деловой партнер «Тепловика», вспоминает: именно родинский коммунальщик подвиг его команду найти и испытать новый материал — термостойкий полиэтилен.

Александр Атабаев, директор предприятия – производителя пластиковых труб &quot;Трубопласт-А&quot;.
Александр Атабаев, директор предприятия — производителя пластиковых труб «Трубопласт-А».
Олег Богданов

Раздетая труба

И этот материал для магистральных сетей оказался идеальным. Так четыре года назад завод Атабаева начал новое производство. А в Родино приступили к перекладке магистральных сетей — новые трубопроводы были уже из термостойкого полиэтилена.

Кстати, замену «магистралей» производили по плану: программу разработали в районной администрации вместе с управлением ЖКХ краевого минстроя, вспоминает Павел Притула.

В 2018 году в Родино приехали краевые чиновники. Посмотрели они и на перекладку сетей — и удивились: трубу укладывали в траншеи без изоляции.

В 2018 году краевые чиновники посмотрели, как используют бюджетные деньги в Родино.
В 2018 году краевые чиновники посмотрели, как используют бюджетные деньги в Родино.
rodino-info.ru

Но подрядчик успокоил: беспокоиться не надо — так все и задумано.

Алексей Абросимов,
представитель «Барнаулгазспецстроя» (из интервью газете «Дело Октября», Родино):

В Змеиногорском районе мы используем трубы в ППМ скорлупе. Но родинцы предложили новаторский вариант. Здесь мы прокладываем полиэтиленовые трубы. Эта труба просто закапывается в землю и сама, без всякой скорлупы, обеспечивает практически минимальные теплопотери.

В Родино меняют тепловые сети.
В Родино меняют тепловые сети.
rodino-info.ru

Чем «Теловику» приглянулись пластиковые трубы

  • Прокладка металлических труб обходится в 4 раза дороже пластиковых. Почему?
  • Погонный метр стальной и полиэтиленовой трубы стоят примерно одинаково.
  • Но металлическую трубу перед укладкой в траншею надо почистить, покрасить термостойкой краской и «одеть» в пенополиуретановую «шубу».
  • Пенополиуретановое покрытие надо защитить от атмосферной влаги: натянуть на нее полиэтиленовый «чулок» или уложить в бетонные лотки, все это дорого.
  • Полиэтиленовую трубу можно не изолировать или использовать дешевый пенополистирол. Другой вариант — уложить ее поглубже. Лотки для ее прокладки не требуются.
Почему яма с трубами есть, а людей в ней нет .
Почему яма с трубами есть, а людей в ней нет.
Источник: barnaul.sibgenco.online

Этап второй: ставим эффективное оборудование

Шаг за шагом, без мега-затрат, используя все, какие есть, возможности краевых программ, а главное — без резкого повышения тарифа, коммунальщики из Родино заменили 95% из 26 километров теплосетей.

Между тем, занимаясь заменой «сосудов» этого коммунального организма, родинцы не могли не взяться и за его «сердце»: за оборудование.

«На котельных в Родино стояли котлы с ручной подачей топлива и полуавтоматические, с этого они начинали», — вспоминает Вадим Горбунов.

Кочегар. Котельная с ручной подачей угля.
Кочегар. Котельная с ручной подачей угля.
Минстрой Алтайского края.

Эксперимент с «роботом»

В 2016 году предприятие присмотрело новинку — экспериментальный котел завода «Терморобот» из Бердска. Таких в крае тогда не было ни у кого. Притула съездил на завод, увидел все своими глазами — короче, решили брать.

«На первый „терморобот“ предприятие взяло кредит. Установили, показали, как работает. И смогли убедить правительство края в целесообразности дальнейшего использования — нашу идею поддержали», — объясняет руководитель.

Теперь расскажем, чем приглянулись родинцам «термороботы».

В котельной в Родино. Автоматизированные котлы &quot;термороботы&quot;.
В котельной в Родино. Автоматизированные котлы «термороботы».
Скан видеосюжета «Вести Алтай».

КПД, экономичность, автоматика

У этого типа угольных котлов несколько «фишек». Во-первых, КПД — 94−96% (по другим данным, 87−89%). Во-вторых, как следствие — экономичность: по углю — до 20%, по электроэнергии — до 25%, по данным минстроя. В-третьих, высокий уровень автоматизации.

Вот как о новшествах «Тепловика» писала недавно «Алтайская правда»:

«На каждой котельной установлены модемы, через которые данные стекаются на основной компьютер. Оператор или сам директор следят за параметрами работы теплогенератора со смартфона и могут дать любую команду оборудованию».

Национальные программы в действии.
Национальные программы в действии.
Центр развития «Точки роста»

Этап третий: новая котельная

Остальные «термороботы» предприятие покупало уже по краевой программе.

Этот вид котлов установлен и в новой модульной котельной, которую запустили в Родино в 2020 году за счет средств краевого бюджета. На нее переключили 68 жилых домов и центральную райбольницу.

«С 2016 года у нас установлено 19 „термороботов“, из 9 котельных 7 работают на них», — рассказал Павел Притула.

Обслуживать такой котел может всего один оператор — вместо четырех. В итоге «Тепловик» сократил 19 машинистов котельных — и стал экономить еще и на зарплате и отчислениях с фонда оплаты труда.

В Родино меняют тепловые сети.
В Родино меняют тепловые сети.
rodino-info.ru

Здоровое «питание»

Руководитель рассказал нам и о том, чем «кормит» своих «термороботов» — то есть об используемом топливе. Для них, вообще-то, подходит не всякий уголь.

«Мы провели обширную работу, подбирая приемлемые марки. Использовали угли разных бассейнов, остановились на топливе из Казахстана калорийностью не меньше 5000 — это наиболее оптимальный вариант по соотношению цена-качество для наших «роботов», — рассказывает Притула.

Тонна такого топлива обходится «Тепловику» дороже рядового угля на 10%, но зато расход оказался меньше на 20−25%, сообщала «Алтайка». Директор «Тепловика» эту информацию нам подтвердил.

Уголь.
Уголь.
СС0

«Это так и есть. Если уголь, который мы берем с Кузбасса, стоит 2650−2700, то этот — марки длиннопламенный фракции орех — 2900−3000 рублей», — сказал он.

К слову, за все годы предприятие почти на треть сократило использование угля: на старте расходовало 12,5 тыс. тонн угля, сейчас — около 9 тыс.

«Не могу сказать, что какая-то одна мера дала такой результат — сработало все в комплексе, и замена сетей, и более эффективное оборудование», — считает Притула.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Почувствуйте разницу

Про коммунальную отрасль давно говорят: жизненный цикл предприятий — два-три года. Пришел, отработал, разорился, ушел.

Родинский «Тепловик» за все 14 лет жизни даже не попытались обанкротить. С кредиторами, судя по картотеке арбитража, он тоже как-то ладит. Последний иск от поставщика ресурсов о взыскании долга подан в 2015-м — и то на небольшую сумму.

Притула рассчитывает, что удастся и дальше обойтись без резких скачков тарифов. А в целом по краю тарифы для малой теплоэнергетики края продолжают расти, и кое-где — весьма динамично.

К примеру, с 1 июля в Змеиногорске гигакалория подорожает на 150 рублей. В Ребрихе — на 180. А вот в Родино — всего на 2 рубля. Что называется, почувствуйте разницу.

Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.
Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.
Анна Зайкова.

«Это космос по сравнению с общим уровнем»

Вадим Горбунов,
замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края:

Родинский «Тепловик» входит в пятерку лучших в Алтайском крае. У них поставлен учет и высокая степень автоматизации процессов. То, что сделано на предприятии, — это космос по сравнению с общим уровнем.

Котлы «терморобот», установленные в котельных, исключают необходимость постоянного присутствия персонала.

За счет автоматизации предприятие значительно экономит на зарплате и отчислениях. Коммунальной отрасли нужны квалифицированные специалисты, но в целом людей нужно гораздо меньше — и это дешевле обходится.

В районе сформировался настоящий костяк профессионалов, которые планомерно занимаются развитием коммунального предприятия. Руководителю предприятия это небезразлично, и муниципалитету не безразлично тоже.

Сейчас предприятие на перепутье: либо имущество будет передаваться в концессию, либо в Родино будет создан МУП. Окончательное решение еще не принято. Но у них есть еще время.

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