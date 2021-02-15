Родино греет. Как коммунальщики из алтайского села побили рекорд выживания без заоблачных тарифов

Бросили на прорыв
Павла Притулу «бросили» на прорыв в умирающий родинский МУП «Тепловик» в 2006-м.
Сохранить муниципальное предприятие, правда, тогда не удалось: долги тянули его на дно — ну, и утянули.
В 2007-м в Родино зарегистрировали «ОООшку». Передали ей в аренду старенькие муниципальные котельные с дырявыми теплотрассами (в основном 70-х и 80-х годов рождения). И начали новую жизнь.
Баланс положительный
С 2007 года предприятие «Тепловик», теперь уже частное, так и продолжает подавать тепло. Хотя за это время успели обанкротиться штук семь его тезок «Тепловиков» из других районов да еще десятки «Теплосетей», «Теплосервисов» и т. п.
Тариф, на котором родинский коммунальщик работает в этом году, — 2483 рублей за «гигу». Это меньше, чем во многих других районах и городах края. При этом баланс у «Тепловика» положительный, утверждает директор Павел Притула.
«Предприятие работает без убытков», — подтверждает Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.
Потому что теперь это другое предприятие.
Очевидные утечки
Вообще, какое коммунальное предприятие ни возьми — специалист везде найдет «болячки», которые «съедают» его прибыль.
Где-то сжигают некачественный уголь — отсюда перерасход топлива и электричества. Где-то стоят котлы с низким КПД. Где-то теплотрассы отапливают окружающую среду.
В самых ветхих сетях в нашем регионе теряется до 50% тепловой энергии, отпущенной потребителям (и оплаченной ими).
Что такое потери в 50%? Это значит, что из каждых 5 тыс. рублей, которые потребитель заплатил за отопление, 2,5 тыс. — деньги на на ветер.
Если «болячки» не лечить, никакого тарифа не хватит. Павел Притула за все эти годы дошел и до оборудования, и до угля, и много еще до чего. Но начал он — с теплосетей.
«Потому что наиболее очевидные проблемы складывались по теплотрассам, где постоянно случались аварии и утечки. Иногда вынуждены были менять — невозможно было работать. Действовали поэтапно. Планировали замену и двигались, меняя каждый год от 1 до 2 километров, а потом и больше», — объясняет он.
Этап первый: меняем тепловые сети
Надо сказать, что родинский «Тепловик» сразу выбрал для замены не стальные, а полипропиленовые трубы. Выбрал из чисто прагматичных соображений: не ржавеют, не дают потерь и дешевле.
Стальные, по словам Павла Притулы, в наше время служат недолго — те, что уложили в 2006 году, износились через 5−7 лет. Пластиковые выдерживают 50. Что называется, почувствуйте разницу.
«Изначально мы отрабатывали самые аварийные участки. В отопительный период как-то заделывали их, а летом меняли. И так заменили все трубы небольшого диаметра, до 100 миллиметров», — объясняет руководитель.
Задумались о большом
Начав с малого, родинцы задумались и о большом — о магистральных сетях: от 110 миллиметров и больше. Каждый коммунальщик знает: аварии на трубопроводах большого диаметра — тяжелый случай. Отключенных потребителей много, а потери огромные.
Но в мире пластиковых труб в тот момент не было подходящих — чтобы держали теплоноситель до 95 градусов.
Александр Атабаев, гендиректор барнаульского завода «Трубопласт-А» и давний деловой партнер «Тепловика», вспоминает: именно родинский коммунальщик подвиг его команду найти и испытать новый материал — термостойкий полиэтилен.
Раздетая труба
И этот материал для магистральных сетей оказался идеальным. Так четыре года назад завод Атабаева начал новое производство. А в Родино приступили к перекладке магистральных сетей — новые трубопроводы были уже из термостойкого полиэтилена.
Кстати, замену «магистралей» производили по плану: программу разработали в районной администрации вместе с управлением ЖКХ краевого минстроя, вспоминает Павел Притула.
В 2018 году в Родино приехали краевые чиновники. Посмотрели они и на перекладку сетей — и удивились: трубу укладывали в траншеи без изоляции.
Но подрядчик успокоил: беспокоиться не надо — так все и задумано.
Алексей Абросимов,
представитель «Барнаулгазспецстроя» (из интервью газете «Дело Октября», Родино):
В Змеиногорском районе мы используем трубы в ППМ скорлупе. Но родинцы предложили новаторский вариант. Здесь мы прокладываем полиэтиленовые трубы. Эта труба просто закапывается в землю и сама, без всякой скорлупы, обеспечивает практически минимальные теплопотери.
Чем «Теловику» приглянулись пластиковые трубы
- Прокладка металлических труб обходится в 4 раза дороже пластиковых. Почему?
- Погонный метр стальной и полиэтиленовой трубы стоят примерно одинаково.
- Но металлическую трубу перед укладкой в траншею надо почистить, покрасить термостойкой краской и «одеть» в пенополиуретановую «шубу».
- Пенополиуретановое покрытие надо защитить от атмосферной влаги: натянуть на нее полиэтиленовый «чулок» или уложить в бетонные лотки, все это дорого.
- Полиэтиленовую трубу можно не изолировать или использовать дешевый пенополистирол. Другой вариант — уложить ее поглубже. Лотки для ее прокладки не требуются.
Этап второй: ставим эффективное оборудование
Шаг за шагом, без мега-затрат, используя все, какие есть, возможности краевых программ, а главное — без резкого повышения тарифа, коммунальщики из Родино заменили 95% из 26 километров теплосетей.
Между тем, занимаясь заменой «сосудов» этого коммунального организма, родинцы не могли не взяться и за его «сердце»: за оборудование.
«На котельных в Родино стояли котлы с ручной подачей топлива и полуавтоматические, с этого они начинали», — вспоминает Вадим Горбунов.
Эксперимент с «роботом»
В 2016 году предприятие присмотрело новинку — экспериментальный котел завода «Терморобот» из Бердска. Таких в крае тогда не было ни у кого. Притула съездил на завод, увидел все своими глазами — короче, решили брать.
«На первый „терморобот“ предприятие взяло кредит. Установили, показали, как работает. И смогли убедить правительство края в целесообразности дальнейшего использования — нашу идею поддержали», — объясняет руководитель.
Теперь расскажем, чем приглянулись родинцам «термороботы».
КПД, экономичность, автоматика
У этого типа угольных котлов несколько «фишек». Во-первых, КПД — 94−96% (по другим данным, 87−89%). Во-вторых, как следствие — экономичность: по углю — до 20%, по электроэнергии — до 25%, по данным минстроя. В-третьих, высокий уровень автоматизации.
Вот как о новшествах «Тепловика» писала недавно «Алтайская правда»:
«На каждой котельной установлены модемы, через которые данные стекаются на основной компьютер. Оператор или сам директор следят за параметрами работы теплогенератора со смартфона и могут дать любую команду оборудованию».
Этап третий: новая котельная
Остальные «термороботы» предприятие покупало уже по краевой программе.
Этот вид котлов установлен и в новой модульной котельной, которую запустили в Родино в 2020 году за счет средств краевого бюджета. На нее переключили 68 жилых домов и центральную райбольницу.
«С 2016 года у нас установлено 19 „термороботов“, из 9 котельных 7 работают на них», — рассказал Павел Притула.
Обслуживать такой котел может всего один оператор — вместо четырех. В итоге «Тепловик» сократил 19 машинистов котельных — и стал экономить еще и на зарплате и отчислениях с фонда оплаты труда.
Здоровое «питание»
Руководитель рассказал нам и о том, чем «кормит» своих «термороботов» — то есть об используемом топливе. Для них, вообще-то, подходит не всякий уголь.
«Мы провели обширную работу, подбирая приемлемые марки. Использовали угли разных бассейнов, остановились на топливе из Казахстана калорийностью не меньше 5000 — это наиболее оптимальный вариант по соотношению цена-качество для наших «роботов», — рассказывает Притула.
Тонна такого топлива обходится «Тепловику» дороже рядового угля на 10%, но зато расход оказался меньше на 20−25%, сообщала «Алтайка». Директор «Тепловика» эту информацию нам подтвердил.
«Это так и есть. Если уголь, который мы берем с Кузбасса, стоит 2650−2700, то этот — марки длиннопламенный фракции орех — 2900−3000 рублей», — сказал он.
К слову, за все годы предприятие почти на треть сократило использование угля: на старте расходовало 12,5 тыс. тонн угля, сейчас — около 9 тыс.
«Не могу сказать, что какая-то одна мера дала такой результат — сработало все в комплексе, и замена сетей, и более эффективное оборудование», — считает Притула.
Почувствуйте разницу
Про коммунальную отрасль давно говорят: жизненный цикл предприятий — два-три года. Пришел, отработал, разорился, ушел.
Родинский «Тепловик» за все 14 лет жизни даже не попытались обанкротить. С кредиторами, судя по картотеке арбитража, он тоже как-то ладит. Последний иск от поставщика ресурсов о взыскании долга подан в 2015-м — и то на небольшую сумму.
Притула рассчитывает, что удастся и дальше обойтись без резких скачков тарифов. А в целом по краю тарифы для малой теплоэнергетики края продолжают расти, и кое-где — весьма динамично.
К примеру, с 1 июля в Змеиногорске гигакалория подорожает на 150 рублей. В Ребрихе — на 180. А вот в Родино — всего на 2 рубля. Что называется, почувствуйте разницу.
«Это космос по сравнению с общим уровнем»
Вадим Горбунов,
замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края:
Родинский «Тепловик» входит в пятерку лучших в Алтайском крае. У них поставлен учет и высокая степень автоматизации процессов. То, что сделано на предприятии, — это космос по сравнению с общим уровнем.
Котлы «терморобот», установленные в котельных, исключают необходимость постоянного присутствия персонала.
За счет автоматизации предприятие значительно экономит на зарплате и отчислениях. Коммунальной отрасли нужны квалифицированные специалисты, но в целом людей нужно гораздо меньше — и это дешевле обходится.
В районе сформировался настоящий костяк профессионалов, которые планомерно занимаются развитием коммунального предприятия. Руководителю предприятия это небезразлично, и муниципалитету не безразлично тоже.
Сейчас предприятие на перепутье: либо имущество будет передаваться в концессию, либо в Родино будет создан МУП. Окончательное решение еще не принято. Но у них есть еще время.