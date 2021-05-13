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Жизнь

Нарусова сделала неожиданное заявление: лучше охранять школы, а не разгонять митинги

Член Совфеда от Республики Тыва Людмила Нарусова рассказала «Подъему», куда необходимо направить огромные деньги, которые выделяют Росгвардии.

Людмила Нарусова.
Людмила Нарусова.
sobchakprotivvseh.ru

Нарусова подчеркнула, что Росгвардия — на фоне трагедии в Казани — лучше бы патрулировала учебные заведения, вместо того, чтобы разгонять митинги.

Напомним, 11 мая в результате нападения на гимназию № 175 в Казани погибли девять человек — семь детей и два педагога. Охрана отсутствовала три года, но была вахтерша и тревожная кнопка.

«После Беслана говорилось, что нужно усилить охрану школ, нужно поставить вооруженную охрану в каждую школу — все забыто. Поэтому когда я вижу сейчас, что в школе три года не было охраны и сидела какая-то бабушка-вахтерша… не должна работать школа, если нет вооруженной охраны. Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на Росгвардию, которая разгоняет митинги, достаточно в каждом регионе организовать патрулирование Росгвардией школ и запрещать работу школы, если там нет охраны», — заявила мать Ксении Собчак.

Также она назвала глупостью слова уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волонец, что нападение произошло из-за «отсутствия государственной идеологии».

«Категорически с этим не согласна. При чем здесь идеология? Это полная глупость», — отметила сенатор Нарусова.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае школы и детсады усилят меры безопасности после трагедии в Казани.

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