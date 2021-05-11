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Происшествия

Алтайские школы и детсады усилят меры безопасности после трагедии в Казани

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин дал поручение усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях, сообщает правительство региона.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

Усилить меры безопасности в школах и детских садах Республики Алтай было решено после стрельбы в Казанской школе № 175.

«Руководители образовательных учреждений должны предпринять все меры, чтобы исключить такие происшествия. Жизнь и здоровье детей — приоритет, которым должен руководствоваться каждый из нас», — заявил Олег Хорохордин.

Как отмечает региональное правительство, во всех образовательных учреждениях Республики Алтай регулярно проверяют обеспечение антитеррористической безопасности. Здания и помещения школ и детских садов оборудованы системами видеонаблюдения, постами охраны и тревожными кнопками вызова, выведенными на пульт дежурных частей МВД.

«Направил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову в связи с нападением на школу № 175. Среди погибших есть дети — это ужасная трагедия и непростительное, страшное преступление. Мы разделяем безмерное горе семей погибших и приносим соболезнования», — добавил глава Республики Алтай.

11 мая в Казанской школе произошел взрыв. Оказалось, что двое неизвестных открыли огонь: один из них прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу. По имеющимся данным, в результате ЧП погибли 11 человек.

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