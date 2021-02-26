«Нас это обескуражило»: власти Алтайского края планировали дать денег закрывшимся КВН-щикам

О закрытии лиги КВН Алтай в управлении якобы узнали из официального письменного уведомления и очень удивились.
«Решение принято в одностороннем порядке. Конечно, нас это обескуражило. К тому же, не были приглашены специалисты управления на заседание координационного совета. Возможно, до принятия этого решения ситуация может быть по-другому выглядела бы», — приводит слова Четошниковой «Полистибру».
Управление, по ее словам, не раз предлагало Лиге организовать сезон игр, но те отказались участвовать в онлайн-форматах.
При этом другие лиги (в частности, юниор-лига КВН) работала в дистанционном режиме. Об этом ее представитель рассказывала ранее.