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Жизнь

«Нас это обескуражило»: власти Алтайского края планировали дать денег закрывшимся КВН-щикам

Средства на поддержку движения КВН Алтайского края в региональном бюджете всегда были запланированы. Их намеревались выделить и на 2020, и на 2021 год, сообщила начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова.

Финальная игра Официальной Лиги КВН-АЛТАЙ сезона 2019 года! ДК "СИБЭНЕРГОМАШ".
Финальная игра Официальной Лиги КВН-АЛТАЙ сезона 2019 года! ДК "СИБЭНЕРГОМАШ".
Фото предоставлено Радио Юмор FM Барнаул.

О закрытии лиги КВН Алтай в управлении якобы узнали из официального письменного уведомления и очень удивились.

«Решение принято в одностороннем порядке. Конечно, нас это обескуражило. К тому же, не были приглашены специалисты управления на заседание координационного совета. Возможно, до принятия этого решения ситуация может быть по-другому выглядела бы», — приводит слова Четошниковой «Полистибру».

Управление, по ее словам, не раз предлагало Лиге организовать сезон игр, но те отказались участвовать в онлайн-форматах.

При этом другие лиги (в частности, юниор-лига КВН) работала в дистанционном режиме. Об этом ее представитель рассказывала ранее.

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