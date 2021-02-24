В алтайской юниор-лиге КВН прокомментировали закрытие старших товарищей

Юниор-лига КВН Алтайского края не осталась в стороне от громкой истории закрытия официальной Лиги КВН-Алтай. Директор юниоров поделилась своим взглядом на то, как трудности можно было бы преодолеть.

Эпидситуация вынудила КВН-щиков проводить игры в онлайн-формате, от чего юниор-лига не могла отказаться.

В ноябре 2020 года они даже провели первую онлайн школу КВН, в которой приняли участие около 30 руководителей и участников команд из разных регионов.

«Наш опыт показал, что работать в режиме ограничений вполне возможно. Да, онлайн формат не так удобен, как живые выступления, но это выход, если невозможно сделать иначе. Мы, как официальная Лига не можем себе позволить прекратить сезон, бросить команды на произвол судьбы, не определить представителя на Международный фестиваль Детских команд. Нас на самом деле заботит развитие КВН-движения в регионе, поэтому мы будем не только продолжать проводить игры, но и искать новые пути развития и возможности привлечения ресурсов, а не „виноватых“ в том, что нужно перестроиться», — прокомментировала директор юниор-лиги КВН Алтайского края Ксения Попова.

Юниор Лига КВН Алтайского края. vk.com/juniorkvn_ak

Она подчеркнула, что юниорская Лига образована в 2016 году с нуля, и все эти годы поддерживает статус официального представительства Всероссийской Юниор-Лиги МС КВН в крае. Это накладывает свои обязательства, которые нужно выполнять: проводить сезон, направлять соответствующий отчет, работать с партнерами и так далее.

18 февраля директор официальной лиги КВН в Алтайском крае Андрей Новиков заявил о ее закрытии после восьми лет работы. Он указал на отсутствие помощи со стороны властей.

Те, в свою очередь, сказали, что на смену официальной лиге КВН может прийти другая, а заместитель начальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина и вовсе ни капли не сожалеет о закрытии КВН-Алтай.