«Наш народ любит жить на авось»: Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии

Рошаль отметил растущее число инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19. Напомним, за последние сутки в России выявили 13 634 случаев — это превышает показатели майского пика.
«Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной», — пояснил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».
По его словам, вызывает как минимум недоумение поведение россиян во время пандемии, которая, как ранее сообщили в Минздраве, продлится еще около года.
«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого!» — отметил Рошаль.
При этом, добавил он, многие носят одну и ту же маску в течение месяца, и, тем самым, не сохраняют свою жизнь.
Более того, подчеркнул Рошаль, при эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя, он должен думать об окружающих.
«Наверное, это особенность нашего народа российского — „свобода мысли“. Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем!» — пришел к выводу знаменитый доктор.
Ранее замгубернатора Кузбасса рассказал, к чему приводит «возможность подышать без маски».