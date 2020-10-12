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Жизнь

«Наш народ любит жить на авось»: Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии

Российский доктор Леонид Рошаль рассказал «Комсомольской правде», как он видит развитие ситуации с коронавирусом в России.

Доктор Рошаль.
Доктор Рошаль.
kremlin.ru

Рошаль отметил растущее число инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19. Напомним, за последние сутки в России выявили 13 634 случаев — это превышает показатели майского пика.

«Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной», — пояснил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

По его словам, вызывает как минимум недоумение поведение россиян во время пандемии, которая, как ранее сообщили в Минздраве, продлится еще около года.

Маска.
Маска.
CCO

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого!» — отметил Рошаль.

При этом, добавил он, многие носят одну и ту же маску в течение месяца, и, тем самым, не сохраняют свою жизнь.

Более того, подчеркнул Рошаль, при эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя, он должен думать об окружающих.

«Наверное, это особенность нашего народа российского — „свобода мысли“. Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем!» — пришел к выводу знаменитый доктор.

Ранее замгубернатора Кузбасса рассказал, к чему приводит «возможность подышать без маски».

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