Замгубернатора рассказал, к чему приводит «возможность подышать без маски»

Цигельник напомнил, почему важно продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19.

«Еще раз призываю всех не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты — прежде всего, это маски, не пренебрегать социальной дистанцией», — обратился замгубернатора к народу.

По его словам, «одной из причин всемирного подъема заболеваемости является именно то, что люди пренебрежительно относятся» к инфекции.

«Это продекларировано и очевидно. Не пренебрегайте этим процессом. Возможность подышать без маски может стоить всем нам очень дорого», — напомнил замгубернатора о важности средств защиты.

Ранее к жителям Алтайского края обратилась доктор-депутат и призвала не расслабляться и терпеть.

Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам готовиться к развитию любой ситуации по коронавирусу.