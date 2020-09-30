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Жизнь

Замгубернатора рассказал, к чему приводит «возможность подышать без маски»

Оперштаб Кемеровской области опубликовал видео, на котором заместитель губернатора Алексей Цигельник рассказал про коронавирус.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Цигельник напомнил, почему важно продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19.

«Еще раз призываю всех не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты — прежде всего, это маски, не пренебрегать социальной дистанцией», — обратился замгубернатора к народу.

По его словам, «одной из причин всемирного подъема заболеваемости является именно то, что люди пренебрежительно относятся» к инфекции.

«Это продекларировано и очевидно. Не пренебрегайте этим процессом. Возможность подышать без маски может стоить всем нам очень дорого», — напомнил замгубернатора о важности средств защиты.

Ранее к жителям Алтайского края обратилась доктор-депутат и призвала не расслабляться и терпеть.

Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам готовиться к развитию любой ситуации по коронавирусу.

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