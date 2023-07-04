4 июля
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Жизнь

Нашествие бабочек и яркое цветение. Алтайский ученый показал удивительные кадры летней природы

Олег Митрофанов старший научный сотрудник Алтайского заповедника, орнитолог поделился удивительными кадрами природы, который сделал в июне на Яйлинской террасе.

Летняя природа Алтая
Летняя природа Алтая
Олег Митрофанов

По словам ученого, первый месяц лета сначала принес долгожданное тепло, "даже с избытком", а затем одарил обильными дождями.

Птицы в это время вели себя по разному. Одни пернатые только свили гнезда и готовы были вывести потомства, а другие уже учили птенцов летать.

В июне начался массовый лет бабочки боярышницы. Также порадовал ярким цветом «аленький цветочек» японской айвы – хеномелеса. А во влажных местах можно было встретить вечерницу сибирскую.

Ранее на Алтае показали уникальные кадры слияния мутных вод Чулышмана с Телецким озером.

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