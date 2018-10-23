Наследники барда Галича решили судиться с Первым каналом

Наследники поэта и барда Александра Галича намерены судиться с Первым каналом и концертным залом «Градский Холл» из-за концерта к 100-летию со дня рождения артиста, заявил внук поэта, актер Театра имени Ермоловой Павел Галич.

Инцидент случился из-за авторских прав.

Проведение концерта и его трансляцию на «первой кнопке» не согласовали с обладателями авторских прав на творчество Галича: дочерью поэта Аленой Галич и сыном Григорием Михновым-Вайтенко, сообщает «Дождь».

Родственники поэта заранее предупредили Первый канал и «Градский холл», что категорически против проведения концерта, заверил Павел Галич. Александр Градский просил все вопросы адресовать организатору и арендатору помещения — федеральному телеканалу.

Заместитель главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала в телефонном разговоре принес «нижайшие извинения» и предложил Алене Галич прийти на концерт. По словам Павла Галича, его мать госпитализировали с гипертоническим кризом из-за этой ситуации, и прийти она бы не смогла.

По его словам, «на этом все извинения закончились», а во время концерта некоторые тексты песен «переврали полностью», из-за чего смысл песен исказился, пишет polit.ru.

«Такие вещи нужно изначально согласовывать — кто выступает, что собираются петь, кто будет ведущим и так далее… Это просто наглость и хамство со стороны нашего телевидения», — подчеркнул Галич.

В праздничном концерте 16 октября приняли участие Александр Ширвиндт, Александр Градский, Андрей Макаревич, Сергей Шнуров, Елена Камбурова, Владимир Качан, Дмитрий Харатьян, Валентина Бирюкова, Ольга Кормухина, Екатерина Гусева, Александр Маршал, Олег Митяев, Николай Фоменко и другие артисты. Вел концертную программу Владимир Познер. В зале присутствовал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В телеэфире концерт транслировался 20 октября.