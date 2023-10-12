12 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Настал переломный момент в затянувшемся бабьем лете на Алтае

Теплый октябрь порадовал жителей Алтайского края затянувшимся бабьим летом. Но как ни крути — такая погода не может продолжаться вечно.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Так, по сообщению специалистов, уже 12 октября в регионе при дневная температура составит от 9 до до 14 градусов тепла. Исключение будут районы предгорья, где воздух прогреется до 19 градусов. Ветер порывистый.

В Барнауле воздух прогреется до 12 градусов. К вечеру обещают дождь.

Однако по данным сервисов о погоде, утром над регионом все-таки не к вечеру, а с самого утра нависнут дождевые тучи.

Поистине — октябрь подарил жителям Алтайского края прекрасную погоду, солнечную и теплую. Вспоминаем по фото, пока все листья не сбросил с деревьев порывистый ветер, каким было бабье лето.

Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость