Настал переломный момент в затянувшемся бабьем лете на Алтае

Теплый октябрь порадовал жителей Алтайского края затянувшимся бабьим летом. Но как ни крути — такая погода не может продолжаться вечно.

Так, по сообщению специалистов, уже 12 октября в регионе при дневная температура составит от 9 до до 14 градусов тепла. Исключение будут районы предгорья, где воздух прогреется до 19 градусов. Ветер порывистый.

В Барнауле воздух прогреется до 12 градусов. К вечеру обещают дождь.

Однако по данным сервисов о погоде, утром над регионом все-таки не к вечеру, а с самого утра нависнут дождевые тучи.

Поистине — октябрь подарил жителям Алтайского края прекрасную погоду, солнечную и теплую. Вспоминаем по фото, пока все листья не сбросил с деревьев порывистый ветер, каким было бабье лето.

Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.