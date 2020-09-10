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Жизнь

Настолки в камерах и спортзал. Детский омбудсмен побывала в алтайском «подростковом» СИЗО

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева проверила условия для несовершеннолетних в СИЗО-1. На экскурсии по изолятору ей показали камеры, столовую и другие помещения для малолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ольга Казанцева в СИЗО-1.
Ольга Казанцева в СИЗО-1.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Казанцеву интересовало качество питания в СИЗО, оказание медицинской помощи, возможность получения образования. Она спросила, довольны ли подростки условиями, на что получила положительный ответ.

«Они рассказали Ольге Александровне, что им обеспечены условия для получения образования, в библиотеке имеются необходимые учебники», — отметили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

Каких-либо жалоб и заявлений в адрес руководства и сотрудников изолятора не поступило.

Ольга Казанцева в СИЗО-1.
Ольга Казанцева в СИЗО-1.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

В учреждении содержится 12 несовершеннолетних, отметил начальник СИЗО-1 полковник внутренней службы Дмитрий Губенко. С ними регулярно проводят психокоррекционные занятия, а в камерах имеются настольные игры.

Также в следственном изоляторе есть комната с тренажерами.

Воспитательной и духовно-просветительской работой с подростками занимаются священнослужители РПЦ, Алтайское краевое отделение Российского детского фонда и другие общественные организации.

Ольга Казанцева напомнила подросткам, что они могут написать ней и обозначила вопросы, по которым можно и нужно туда обращаться.

Ранее altapress.ru писал, что детский омбудсмен представила свой доклад о деятельности в 2019 году депутатам АКЗС, которые набросились на нее с критикой. Многие из депутатов отметили, что Ольга Казанцева должна «услышать боль ребенка и пропустить ее через свое сердце».

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