Нацистская «кожаная фабрика»: как подняли бунт и спаслись тысячи узников Бухенвальда в 1945 году

11 апреля 1945 года в концлагере Бухенвальд произошло вооруженное восстание. Заключенные захватили власть в лагере смерти и сами открыли ворота американским войскам. Благодаря этому спаслись больше двадцати тысяч человек.

Лаборатория смерти

Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских концлагерей. Он начал работать в 1937 году. Сначала туда свозили немецких политических заключенных. А после начала Второй мировой, узниками Бухенвальда стали множество людей из других стран. За восемь лет через концлагерь прошли около 239 тысяч человек, сообщает ria.ru.

На воротах Бухенвальда выковали надпись «Каждому свое». Эта фраза была интерпретацией одного из принципов римского права — «жить честно, никого не травмировать, давать каждому свое», пишет tass.ru.

Тела на земле концлагеря. kulturologia.ru

Заключенные работали на износ. Условия жизни и труда были настолько тяжелыми, что некоторые узники само бросались под выстрелы конвоиров, рассказывает ria.ru.

В Бухенвальде над заключенными ставили медицинские опыты. Здесь практиковали заражение узников тифом, оспой, желтой лихорадкой, туберкулезом. Жертвы опытов умирали от болезней или от вакцин, которые им вводили,

Кроме того, Бухенвальд был «кожаной мастерской» .Из кожи убитых и замученных делали перчатки, абажуры, сумки. Ильза Кох, жена первого коменданта Бухенвальда, получила прозвище «мадам Абажур» за любовь к человеческой коже.

18-летняя русская узница концлагеря Дахау во время освобождения. klikabol.mirtesen.ru

Восстание узников Бухенвальда

В 1942—1943 годах заключенные в Бухенвальде создали антифашистский комитет. Они готовили восстание: добывали и прятали провода, телефонные аппараты, оружие. Вопреки запретам, им удалось тайно организовать лазарет.

В начале апреля Гиммлер приказал ликвидировать Бухенвальд. В этот момент в лагере смерти находилось около 50 тысяч человек. Началась эвакуация: заключенных отправляли в другие лагеря.

Члены комитета смогли установить радиосвязь с американскими войсками. Воспользовавшись тем, что армия подошла уже совсем близко, а охрана Бухенвальда уменьшилась из-за эвакуации, заключенные начали восстание. Они захватили контроль над лагерем и вывесили на ворота Бухенвальда белый флаг.

Американские войска подошли только 13 апреля, сообщает topwar.ru.

В Бухенвальде умерли от истязаний 56 тысяч заключенных. До освобождения в лагере дожили 21 тысяча человек.