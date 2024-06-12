Европа запустила цифровую модель Земли.

Модель предназначена для симуляции и отслеживания экологических угроз, а также поиска решений для смягчения изменений климата.
Проект позволит властям заранее узнавать об экстремальных погодных явлениях и лучше готовиться к подобным угрозам.
Цель — создать полную цифровую копию Земли, указывает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что магнитный полюс Земли движется в сторону Сибири и какие несет угрозы для человечества. Также сообщалось, чем опасны для человечества "блуждающие" магнитные полюса Земли. Из-за смещения магнитных полюсов планеты Земле грозит глобальный катаклизм.
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