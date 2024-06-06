Магнитное поле Земли испытывает вековые вариации — медленные изменения своей конфигурации. И геомагнитный полюс не стоит на месте, а перемещается.

Недавно он гулял где-то по Канаде, а в последнее время стремительно движется в сторону Сибири.

Авроральный овал — то место, где частицы высыпаются на Землю, вызывая полярные сияния, — начал перемещаться из Америки в сторону Евразии, рассказал "Интерфаксу" замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) Роман Васильев.

И появились благоприятные условия для наблюдения полярных сияний на территории России.

Ранее сообщалось, чем опасны для человечества "блуждающие" магнитные полюса Земли. Из-за смещения магнитных полюсов планеты Земле грозит глобальный катаклизм, заявил заведующий лабораторией в петербургском филиале Института земного магнетизма Владимир Кошелевский.

«Если произойдет полное смещение магнитных полюсов, магнитное поле на какое-то время обнулится. В таком случае станет понятно, почему сгинули динозавры и почему можем сгинуть мы», — говорил в 2019 году ученый.

Динозавры и солнечная радиация

Полюса могут поменяться местами — такое уже было в истории планеты. Последний раз — сотни тысяч лет назад. Не исключено, что от этого и динозавры в свое время вымерли.

Пока полюса дрейфуют — у Земли слабое магнитное поле. А это делает планету беззащитной от солнечной радиации, последствия которой — мутации, изменение климата.

"Переполюсовка" и навигация

Вся навигация на планете оказалась под угрозой. Движение полюсов имеет принципиальное значение для своевременной корректировки средств навигации. В первую очередь, речь о безопасности движения самолетов и кораблей — гражданских и военных. Возможны сбои в работе GPS.

Линия перемены даты

Северный магнитный полюс движется от канадской Арктики в сторону Сибири. В 2017 году полюс уже пересек линию перемены даты в канадской Арктике (Аляска) и "направился" в сторону Сибири.

Ученые говорят о ежегодном смещение на 55 километров. В 2000 году смещение наблюдали только на 15 километров.

Северный магнитный полюс представляет собой условную точку, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, на него указывает стрелка компаса.

Земная ось

Также сообщалось, что исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.

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