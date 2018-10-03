В Барнауле снова пропал 16-летний подросток, которого нашли несколько дней назад

Напомним, ранее юноша уходил из дома 26 сентября, следователи проводили проверку и участвовали в поисках подростка. Барнаульца нашли 2 октября, а теперь он снова убежал.
Пропал Вячеслав Елфимов.
«Лиза Алерт».
Приметы пропавшего:
- рост 188 см,
- худощавого телосложения,
- волосы темно-русые,
- глаза карие.
Был одет:
- темно-серая куртка,
- серая олимпийка,
- синие джинсы или темно-синие спортивные штаны с белыми полосками по бокам,
- серые кроссовки.
С собой:
- темный рюкзак с оранжевыми надписями.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону горячей линии 8−800−700−5452 (звонок бесплатный) или 112.