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В Барнауле снова пропал 16-летний подросток, которого нашли несколько дней назад

В Барнауле вновь пропал 16-летний Вячеслав Елфимов, сообщает «Лиза Алерт».

Карта.
Карта.
СС0

Напомним, ранее юноша уходил из дома 26 сентября, следователи проводили проверку и участвовали в поисках подростка. Барнаульца нашли 2 октября, а теперь он снова убежал.

Пропал Вячеслав Елфимов.
Пропал Вячеслав Елфимов.
«Лиза Алерт».

Приметы пропавшего:

  • рост 188 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы темно-русые,
  • глаза карие.

Был одет:

  • темно-серая куртка,
  • серая олимпийка,
  • синие джинсы или темно-синие спортивные штаны с белыми полосками по бокам,
  • серые кроссовки.

С собой:

  • темный рюкзак с оранжевыми надписями.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону горячей линии 8−800−700−5452 (звонок бесплатный) или 112.

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