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Жизнь

Назван продукт, улучшающий мужское здоровье

Офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус заявили, что употребление тыквенных семечек может улучшить эректильную функцию. Об этом пишет Lenta.ru.

Отмечается, что тыквенные семечки полезны для репродуктивной системы мужчин благодаря содержанию цинка. Цинк участвует в строении белка, который обеспечивает движение хвоста у сперматозоида, поэтому улучшает их подвижность.

При этом тыквенные семечки являются лидером по содержанию аминокислоты L-аргинин. L-аргинин необходим для создания белков сперматозоидов и тестостерона, а без тестостерона невозможна нормальная потенция.

Ранее сообщалось, что раскрыто главное зло энергетических напитков.

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