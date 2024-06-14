Офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус заявили, что употребление тыквенных семечек может улучшить эректильную функцию. Об этом пишет Lenta.ru.

Отмечается, что тыквенные семечки полезны для репродуктивной системы мужчин благодаря содержанию цинка. Цинк участвует в строении белка, который обеспечивает движение хвоста у сперматозоида, поэтому улучшает их подвижность.

При этом тыквенные семечки являются лидером по содержанию аминокислоты L-аргинин. L-аргинин необходим для создания белков сперматозоидов и тестостерона, а без тестостерона невозможна нормальная потенция.

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