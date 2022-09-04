Назван самый любимый фильм про гангстеров у россиян

В опросе за Вито Карлеоне и его семью проголосовали 15% россиян.
На втором месте — «Бригада», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано». За эти сериалы было отдано 5% голосов.
На третьем месте — итальянский сериал «Спрут».
По 2% россиян любимыми кино о мафии назвали «Однажды в Америке», «Бандитский Петербург» и «Легенду».
Также киноманы называли фильмы «Брат», «Бриллиантовая рука», «Бумер», «Винченцо», «Во все тяжкие», «Гангстер», «Гоморра», «Джентльмены», «Джонни Д.» и другие.
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