5 февраля
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Названа самая большая покупка, оплаченная бонусами СберСпасибо в Сибири

Один из клиентов Сбера в Сибири сэкономил на крупной покупке почти полмиллиона рублей, благодаря использованию бонусов СберСпасибо

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Жители регионов Сибири сэкономили больше 9,1 млрд рублей, рассчитываясь бонусами СберСпасибо. Половину этой суммы сибиряки списали в супермаркетах. Почти миллиард оставили в магазинах одежды и обуви, почти на 800 миллионов — пообедали в кафе и ресторанах. На полмиллиарда заправили свои автомобили и столько же списали в аптеках и оптиках.

Максимальным в 2023 году списанием бонусов стала покупка на Мегамаркете — житель Новосибирской области за раз использовал 492 366 СберСпасибо.

А еще сибиряки с помощью бонусов банка в 2023 году приобретали часы и ювелирные украшения, делали ремонт дома, путешествовали, оплачивали мобильную связь и интернет, оформляли страховку. А 17 млн бонусов жители регионов Сибири потратили на зоотовары и услуги ветеринаров.

Лидером по числу списаний СберСпасибо в 2023 году стал Красноярский край, жители которого сэкономили с помощью бонусов банка 2,1 млрд рублей. Больше 2 млрд бонусов списали новосибирцы, еще 1,4 миллиарда — жители Кузбасса, немногим меньше — омичи. Еще миллиардом накопленных бонусов воспользовались жители Алтайского края, а почти 700 млн бонусов списали томичи.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сибиряки по достоинству оценили программу лояльности Сбера. Мы фиксируем стремительный рост ее популярности — за 2023 год жители наших регионов совершили больше 16,7 млн покупок с использованием бонусов СберСпасибо, что сопоставимо с численностью населения Сибири.

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