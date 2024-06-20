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Жизнь

Названы доступные способы замедлить старение

Эксперты из Шанхайского университета Цзяо Тонг пришли к выводу, что ощущение счастья может снизить риск развития хронических заболеваний и продлить жизнь. Об этом сообщает издание The Sun.

Профессор Тианге Ван отметил, что существует научная связь между высоким уровнем стресса и развитием различных заболеваний. Проблемы с психическим здоровьем могут повысить риск возникновения патологий сердца или рака молочной железы.

Это объясняется тем, что люди, которые чувствуют себя несчастными, чаще проводят время перед телевизором, не занимаются спортом и питаются несбалансированно. Они также употребляют меньше свежих фруктов и сыра, который, по мнению ученых, способен поднять настроение.

Исследователи также назвали основные причины преждевременного старения: курение, неправильное питание, прием некоторых лекарств, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и давления.

Для поддержания здоровья и сохранения молодости необходимо пить достаточное количество воды, поддерживать общение с близкими и друзьями, употреблять большое количество фруктов и овощей, чтобы уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Также рекомендуется отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя, уделять должное внимание сну.

Ранее сообщалось, что в Россию перестали поставлять популярный импортный инсулин.

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