Профессор Тианге Ван отметил, что существует научная связь между высоким уровнем стресса и развитием различных заболеваний. Проблемы с психическим здоровьем могут повысить риск возникновения патологий сердца или рака молочной железы.
Это объясняется тем, что люди, которые чувствуют себя несчастными, чаще проводят время перед телевизором, не занимаются спортом и питаются несбалансированно. Они также употребляют меньше свежих фруктов и сыра, который, по мнению ученых, способен поднять настроение.
Исследователи также назвали основные причины преждевременного старения: курение, неправильное питание, прием некоторых лекарств, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и давления.
Для поддержания здоровья и сохранения молодости необходимо пить достаточное количество воды, поддерживать общение с близкими и друзьями, употреблять большое количество фруктов и овощей, чтобы уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Также рекомендуется отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя, уделять должное внимание сну.
Ранее сообщалось, что в Россию перестали поставлять популярный импортный инсулин.
Самое важное - в нашем Telegram-канале