Названы причины высокого спроса на сахар среди пожилых россиян

Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки на зиму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности повышения цен на сахар. В частности, начались антикартельные проверки крупнейших производителей.

«Закупают, в основном, люди в возрасте. Это связано с тем, что в этом году будет гораздо больше натурального хозяйства. Гораздо больше будет домашних заготовок. Рост цен спровоцирован общей инфляцией, рост потребительских цен у нас ежегодно минимум 15% безо всяких кризисов. Люди чувствуют, что надо запасаться», — отметил директор Центра исследований рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько уверен, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.

«По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков», — пояснил он.

Накануне Минпромторг сообщил, что спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продажи в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.