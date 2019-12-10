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Жизнь

Названы продукты, которых не должно быть на новогоднем столе

Диетолог Мария Дубская в беседе с Пятым каналом назвала пятерку самых вредных продуктов, которые традиционно дополняют новогодний стол.

Вдоволь наесться мандаринов и других новогодних вкусностей.
Вдоволь наесться мандаринов и других новогодних вкусностей.
Krasnodar.allcafe.ru

На первое место Дубская поставила майонез. Она предложили заменить данный продукт греческим йогуртом.

Шампанское, как указала диетолог, находится на втором месте. «Является очень сладким напитком, а пузырьки газа раздражают желудочно-кишечный тракт, вызывая неприятные ощущения», — пояснила эксперт.

Третью строчку занимают жирное мясо и мясные продукты в целом. Диетолог предложила убрать с новогоднего стола свинину, колбасы и ветчину.

Разнообразные соленья Дубаская расположила на четвертое место. Все маринованные овощи рекомендовано заменить на свежие. На пятой строчке закрепились сладости, которые, как он подчеркнула, следует заменить фруктами.

Сама диетолог на праздничный стол поставит печеного кролика или курицу, фаршированный перец, жюльен на греческом йогурте, канапе из овощей с сыром, фрукты и сухое вино.

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