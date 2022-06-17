Названы самые высокооплачиваемые профессии Барнаула

Больше всего в краевой столице готовы платить менеджеру по развитию зарплатных проектов. Он должен иметь опыт работы с каналом B2B, навыки презентаций и холодных звонков, работы с первыми лицами компаний, а также быть готовым к разъездам.

Работодатель готов платить работнику 80 тыс. рублей. Еще из плюсов — бесплатный полис ДМС, спортзал, изучение английского и кредит на выгодных условиях.

На втором месте — вакансия управляющего сетью магазинов с зарплатой от 70 тыс. рублей. Нужен опыт в ритейле на управляющей должности от одного года, развитые правленческие и коммуникативные навыки.

На третьем строчке — специалист по выездному взысканию. Ему готовы платить от 70 тыс. рублей.

Образование не требуется, но желателен опыт в коллекторских агентствах или правоохранительных органах. Работодатель предлагает бесплатное корпоративное обучение и компенсацию расходов на сотовую связь.

Также в рейтинг вошли вакансии менеджера по развитию бизнеса с зарплатой от 60 тыс. рублей и врача травматолога-ортопеда, которому готовы платить 54 — 65 тыс. рублей.