Названы сроки следующей волны COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал « Вечерней Москве » о причинах и сроках наступления новой волны ковида в России.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Мясников отметил, что многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами.

Между тем, подчеркнул он со ссылкой на практику, ограничения действовали и тогда, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.

Эксперт предположил, что следующий рост числа заболевших в России будет связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса.

«Наступит он с окончанием весны, спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада. Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сделал Мясников расплывчатый прогноз.

По его мнению, именно сейчас необходимо проводить масштабную вакцинацию, когда заболевание на спаде, поскольку это единственная серьезная мера, а все другие — «танцы с бубнами».

Кстати, накануне Мясников призвал отказаться от масок и объяснил почему. Ранее он дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать».