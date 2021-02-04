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Жизнь

Названы сроки следующей волны COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал «Вечерней Москве» о причинах и сроках наступления новой волны ковида в России.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Мясников отметил, что многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами.

Между тем, подчеркнул он со ссылкой на практику, ограничения действовали и тогда, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.

Эксперт предположил, что следующий рост числа заболевших в России будет связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса.

«Наступит он с окончанием весны, спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада. Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сделал Мясников расплывчатый прогноз.

По его мнению, именно сейчас необходимо проводить масштабную вакцинацию, когда заболевание на спаде, поскольку это единственная серьезная мера, а все другие — «танцы с бубнами».

Кстати, накануне Мясников призвал отказаться от масок и объяснил почему. Ранее он дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать».

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