Названы сроки следующей волны COVID-19

Мясников отметил, что многие страны склонны объяснять ослабевание коронавируса введенными мерами.
Между тем, подчеркнул он со ссылкой на практику, ограничения действовали и тогда, когда заболеваемость и смертность достигали пиковых значений.
Эксперт предположил, что следующий рост числа заболевших в России будет связан с волнообразным характером самого инфекционного процесса.
«Наступит он с окончанием весны, спустя три-четыре месяца после наблюдающегося сегодня спада. Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сделал Мясников расплывчатый прогноз.
По его мнению, именно сейчас необходимо проводить масштабную вакцинацию, когда заболевание на спаде, поскольку это единственная серьезная мера, а все другие — «танцы с бубнами».
Кстати, накануне Мясников призвал отказаться от масок и объяснил почему. Ранее он дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать».