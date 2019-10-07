Названы страны, где можно избежать апокалипсиса

В случае апокалиптической вспышки заболевания шансы на спасение сводятся к нулю.
Но вероятность выживания значительно вырастает, если человек окажется в нужном месте.
В список стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае пандемии, вошли в общей сложности 20 государств нашей планеты, пишет bfm.ru. При этом, по мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.
А вот островные государства Куба, Япония, Ямайка, Барбадос меньше подходят для выживания.
Про российские просторы «для укрытия в безопасности» в публикации не упоминается.
Конец света 2019
В 2019 году конспирологи предсказали еще как минимум одну дату конца света — 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье. Исследователь изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет.
В интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планетой Нибиру.
О ней миру рассказал американский писатель Захария Ситчин. Он убежден, что орбита планеты Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эту теорию Ситчин выдвинул после изучения шумерских текстов.