Названы страны, где можно избежать апокалипсиса

Ученые рассказали, где можно пережить глобальную катастрофу, вызванную мировой эпидемией, сообщает Science Alert .

из открытых источников в интернете

В случае апокалиптической вспышки заболевания шансы на спасение сводятся к нулю.

Но вероятность выживания значительно вырастает, если человек окажется в нужном месте.

В список стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае пандемии, вошли в общей сложности 20 государств нашей планеты, пишет bfm.ru. При этом, по мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

А вот островные государства Куба, Япония, Ямайка, Барбадос меньше подходят для выживания.

Про российские просторы «для укрытия в безопасности» в публикации не упоминается.

Повседневная жизнь на Кубе. Timur Tugalev.

Конец света 2019

В 2019 году конспирологи предсказали еще как минимум одну дату конца света — 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье. Исследователь изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет.

В интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планетой Нибиру.

О ней миру рассказал американский писатель Захария Ситчин. Он убежден, что орбита планеты Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эту теорию Ситчин выдвинул после изучения шумерских текстов.