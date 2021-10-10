Названы условия для введения повторного локдауна в России

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал URA.ru про условия для введения новой самоизоляции в России.

Шунков отметил, что второй локдаун (самоизоляцию) введут при появлении нового штамма COVID-19 или микст-инфекции.

«На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала», — пояснил эксперт.

Вероятность существует и в случае, если COVID-19 получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.

Получившаяся микст-инфекция станет протекать значительно тяжелее, чем все вызванные вирусами болезни, которые циркулируют сейчас.

Ранее сообщали, что 72 региона России, руководствуясь эпидситуацией, уже могут вести принудительный локдаун.

В Алтайском крае Роспотребнадзор призвал несколько ужесточить меры из-за коронавируса.