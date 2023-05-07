Названы вещи, которые строго запрещено делать в Евсеев день 7 мая

7 мая 2023 года проходит народный праздник Евсеев день и церковный день памяти мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных. Altapress.ru рассказывает традиции, приметы и запреты в этот день.

Традиции в Евсеев день 7 мая

Праздник называется днем Евсея, потому что Православная церковь отмечает память святого Евсевия, одного из Никомидийских мучеников, пострадавших во время гонения на христиан в 303 году.

Евсевию молятся для избавления от болезней, а также для плодородного года и хорошего урожая.

В этот день может напасть маета, потому стоит поддерживать бодрый дух, хорошее настроение, держаться подальше от людей, которые отличаются пессимистическим складом характера или оказывают на вас негативное воздействие. Не лишним будет умыться святой водой, произнести молитву.

Евсеем этот день назвали и по созвучию с овсом, так как к этому времени нужно было заканчивать посев данной культуры. Полное название народного праздника: «Евсей — Овсы отсей».

Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Анна Зайкова

Что нельзя делать в Евсеев день 7 мая

Нельзя предаваться грусти, унынию, вспоминать старые обиды, страдать и поддаваться переживаниям — состояние маеты и апатии может продлиться долго, навредит здоровью.

Не рекомендуется проводить косметические процедуры, стричься, делать маникюр — к проблемам со здоровьем.

Нельзя пускать в дом непрошенных гостей — в жилище поселятся негатив, ссоры и скандалы.

Нельзя дарить подарки из текстиля — к финансовым проблемам.

Если на улице увидели летящий пух, ловить его нельзя — в дом можно принести беды.

Нельзя ревновать вторую половинку. Если в этот день ревность беспочвенна, то в будущем неверность станет реальной.

Нельзя ругаться со второй половинкой, выяснять и разрывать отношения — последствия будут неприятными и непредсказуемыми.

Нельзя злиться, мстить, задумывать что-то плохое и предосудительное — зло вернется к человеку бумерангом.

Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Анна Зайкова

Народные приметы в Евсеев день 7 мая

Много комаров появилось — к хорошему урожаю овса, начинает клевать елец.

После Евсеева дня может быть ещё 12 морозов.

Закат желтого цвета — дождя не будет.

Вокруг звезд темные или светлые венчики — к дождю.

Солнечные лучи темнеют — перед грозой.

Над домом кружит стая птиц — к удаче.

Низкие облака над горизонтом — может быть гроза и сильный ветер.

Жаркая погода — к прохладному июню.

Заяц дорогу перебежал — плохой знак, ждет проблема, неурядица, сложность.

Дождь — нельзя сеять рожь, иначе будет много сорняков.

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