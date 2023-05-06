6 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые можно и нельзя делать в Юрьев день 6 мая

По народному календарю 6 мая отмечается Юрьев день. Православная церковь вспоминает христианского святого Георгия Победоносца, почитаемого в России. Altapress.ru рассказывает приметы, традиции и запреты этого дня.

Коровы. Скот.
Коровы. Скот.
unsplash.com

Традиции Юрьева дня

На Руси с Юрьева дня начинались полевые работы. Засеянные поля окропляли святой водой и служили молебны, чтобы осенью они принесли большой урожай.

Люди верили, что 6 мая утренняя роса обладает особой, чудодейственной силой. Люди выходили рано утром на луг и умывались росой. А некоторые и вовсе катались по траве, чтобы стать сильнее и здоровее.

Особое внимание в Юрьев день уделяли скоту. В хлеву убирались, а животных мыли и хорошо кормили. Также чествовали пастухов. Их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Что нельзя делать 6 мая?

  • Запрещено обижать скотину и домашних животных, а также бить и повышать на них голос - иначе вас накажут.

  • Нельзя ругаться, ссориться, устраивать скандалы - а то может ударить молния.

  • Женщинам не стоит 6 мая красить волосы, делать стрижку и прическу – можно потерять здоровье волос.

  • Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно вязать из шерсти - а то можно привлечь неприятности.

  • Нельзя топтать траву, на которой есть роса - это может привести к кожным заболеваниям.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Приметы Юрьева дня

  • Мороз ударил — к урожаю проса и овса.
  • Насыщенный красный закат — завтра будет плохая погода.
  • Дождь — к хорошему сенокосу.
  • Снег — богатый урожай гречки.
  • Кукушка кукует — к неурожаю.
  • Снег на полях еще не сошел — к плохому урожаю.
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