Названы вещи, которые можно и нельзя делать в Юрьев день 6 мая

Традиции Юрьева дня
На Руси с Юрьева дня начинались полевые работы. Засеянные поля окропляли святой водой и служили молебны, чтобы осенью они принесли большой урожай.
Люди верили, что 6 мая утренняя роса обладает особой, чудодейственной силой. Люди выходили рано утром на луг и умывались росой. А некоторые и вовсе катались по траве, чтобы стать сильнее и здоровее.
Особое внимание в Юрьев день уделяли скоту. В хлеву убирались, а животных мыли и хорошо кормили. Также чествовали пастухов. Их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами.
Что нельзя делать 6 мая?
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Запрещено обижать скотину и домашних животных, а также бить и повышать на них голос - иначе вас накажут.
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Нельзя ругаться, ссориться, устраивать скандалы - а то может ударить молния.
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Женщинам не стоит 6 мая красить волосы, делать стрижку и прическу – можно потерять здоровье волос.
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Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно вязать из шерсти - а то можно привлечь неприятности.
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Нельзя топтать траву, на которой есть роса - это может привести к кожным заболеваниям.
Приметы Юрьева дня
- Мороз ударил — к урожаю проса и овса.
- Насыщенный красный закат — завтра будет плохая погода.
- Дождь — к хорошему сенокосу.
- Снег — богатый урожай гречки.
- Кукушка кукует — к неурожаю.
- Снег на полях еще не сошел — к плохому урожаю.