Названы вещи, которые можно и нельзя делать в Юрьев день 6 мая

По народному календарю 6 мая отмечается Юрьев день. Православная церковь вспоминает христианского святого Георгия Победоносца, почитаемого в России. Altapress.ru рассказывает приметы, традиции и запреты этого дня.

Традиции Юрьева дня

На Руси с Юрьева дня начинались полевые работы. Засеянные поля окропляли святой водой и служили молебны, чтобы осенью они принесли большой урожай.

Люди верили, что 6 мая утренняя роса обладает особой, чудодейственной силой. Люди выходили рано утром на луг и умывались росой. А некоторые и вовсе катались по траве, чтобы стать сильнее и здоровее.

Особое внимание в Юрьев день уделяли скоту. В хлеву убирались, а животных мыли и хорошо кормили. Также чествовали пастухов. Их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами.

Корова, животноводство. pixabay.com/

Что нельзя делать 6 мая?

Запрещено обижать скотину и домашних животных, а также бить и повышать на них голос - иначе вас накажут.

Нельзя ругаться, ссориться, устраивать скандалы - а то может ударить молния.

Женщинам не стоит 6 мая красить волосы, делать стрижку и прическу – можно потерять здоровье волос.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, особенно вязать из шерсти - а то можно привлечь неприятности.

Нельзя топтать траву, на которой есть роса - это может привести к кожным заболеваниям.

Девушка. Ветер. СС0

Приметы Юрьева дня