Названы вещи, которые запрещено делать на Симеона Столпника 6 июня

В народном календаре 6 июня отмечают день Симеона Столпника. Его еще называют Никитиным днем. Православная церковь почитает память преподобных Симеона, столпника на Дивной горе, и Никиты, столпника Переславльского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Симеона Столпника

В народе считалось, что с 6 июня начинается настоящее лето. В это время года в садах расцветает шиповник, который был символом молодости, любви и красоты. Девушки умывались водой с лепестками этого растения, чтобы кожа была светлой и чистой.

На Руси существовал обычай. Когда шиповник распускал цветы, бабушка собирали внуков и других ребят, усаживала их под кустом и рассказывала им сказки. Считалось, что это поможет избавить детей от «переполохов», которые мучили их по ночам.

Также по народным традициям, в эти дни начинались летние, или зеленые, Святки. Люди украшали дома летней зеленью и цветами.

Шиповник. СС0

Что запрещено делать 6 июня?

Не рекомендуется тратить крупные сумму денег, а также давать в долг - иначе в будущем возможны финансовые проблемы.

Не рвите цветы шиповника – это может сулить расставание с любимым человеком.

Нежелательно ставить дома вазы с цветами – как только цветок будет засыхать, в семье может начаться ссора.

Не стоит суетиться и спешить – это может привести к неудаче.

Не жалуйтесь другим людям на свои проблемы – а то ситуация может стать еще хуже.

Нельзя унывать или находиться в подавленном состоянии – печали могут перерасти в депрессию.

Шиповник. СС0

Приметы Симеона Столпника