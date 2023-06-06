Названы вещи, которые запрещено делать на Симеона Столпника 6 июня

Традиции Симеона Столпника
В народе считалось, что с 6 июня начинается настоящее лето. В это время года в садах расцветает шиповник, который был символом молодости, любви и красоты. Девушки умывались водой с лепестками этого растения, чтобы кожа была светлой и чистой.
На Руси существовал обычай. Когда шиповник распускал цветы, бабушка собирали внуков и других ребят, усаживала их под кустом и рассказывала им сказки. Считалось, что это поможет избавить детей от «переполохов», которые мучили их по ночам.
Также по народным традициям, в эти дни начинались летние, или зеленые, Святки. Люди украшали дома летней зеленью и цветами.
Что запрещено делать 6 июня?
- Не рекомендуется тратить крупные сумму денег, а также давать в долг - иначе в будущем возможны финансовые проблемы.
- Не рвите цветы шиповника – это может сулить расставание с любимым человеком.
- Нежелательно ставить дома вазы с цветами – как только цветок будет засыхать, в семье может начаться ссора.
- Не стоит суетиться и спешить – это может привести к неудаче.
- Не жалуйтесь другим людям на свои проблемы – а то ситуация может стать еще хуже.
- Нельзя унывать или находиться в подавленном состоянии – печали могут перерасти в депрессию.
Приметы Симеона Столпника
- Калина, шиповник и земляника в цвету – к урожаю сыроежек.
- Трава сильнее обычного пахнет – к дождю.
- Дождливый день – к урожаю грибов.
- Шиповник зацвел – заморозков больше не будет.
- Лягушки вечером громко квакают – на хорошую погоду.
- Нет росы – к дождю, много росы – к ветру.
- Солнце при восходе за собой светлый след оставляет – к дождю.