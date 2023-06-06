6 июня
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Жизнь

Названы вещи, которые запрещено делать на Симеона Столпника 6 июня

В народном календаре 6 июня отмечают день Симеона Столпника. Его еще называют Никитиным днем. Православная церковь почитает память преподобных Симеона, столпника на Дивной горе, и Никиты, столпника Переславльского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Шиповник.
Шиповник.
СС0

Традиции Симеона Столпника

В народе считалось, что с 6 июня начинается настоящее лето. В это время года в садах расцветает шиповник, который был символом молодости, любви и красоты. Девушки умывались водой с лепестками этого растения, чтобы кожа была светлой и чистой.

На Руси существовал обычай. Когда шиповник распускал цветы, бабушка собирали внуков и других ребят, усаживала их под кустом и рассказывала им сказки. Считалось, что это поможет избавить детей от «переполохов», которые мучили их по ночам.

Также по народным традициям, в эти дни начинались летние, или зеленые, Святки. Люди украшали дома летней зеленью и цветами.

Шиповник.
Шиповник.
СС0

Что запрещено делать 6 июня?

  • Не рекомендуется тратить крупные сумму денег, а также давать в долг - иначе в будущем возможны финансовые проблемы.
  • Не рвите цветы шиповника – это может сулить расставание с любимым человеком.
  • Нежелательно ставить дома вазы с цветами – как только цветок будет засыхать, в семье может начаться ссора.
  • Не стоит суетиться и спешить – это может привести к неудаче.
  • Не жалуйтесь другим людям на свои проблемы – а то ситуация может стать еще хуже.
  • Нельзя унывать или находиться в подавленном состоянии – печали могут перерасти в депрессию.
Шиповник.
Шиповник.
СС0

Приметы Симеона Столпника

  • Калина, шиповник и земляника в цвету – к урожаю сыроежек.
  • Трава сильнее обычного пахнет – к дождю.
  • Дождливый день – к урожаю грибов.
  • Шиповник зацвел – заморозков больше не будет.
  • Лягушки вечером громко квакают – на хорошую погоду.
  • Нет росы – к дождю, много росы – к ветру.
  • Солнце при восходе за собой светлый след оставляет – к дождю.
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