Не берите роль тирана. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, идите в отпуск. Следите за давлением, берегите голову, грудь, сердце, легкие. Не выясняйте отношения с мамой. Даже если она первая инициирует разборки.
Тельцы, держите себя в руках. Не поддавайтесь страстям и инстинктам. Держите голову в трезвости и ясности. Не торопитесь с действиями, думайте.
Близнецы, пейте больше воды, гуляйте, медитируйте, бывайте у воды. От солнца прячьтесь. Ваша задача сохранять спокойствие, заботиться о коже.
Раки, держитесь подальше от рисков, авантюр, экстрима. Тяжести не поднимайте. Отношения не выясняйте. Затейте скандал - не сможете остановиться.
Львы, охладите пыл. Амбиции могут лишить вас спокойствия и хорошего самочувствия. Берегите дружбу, отношения с супругом. Устройте себе разгрузочные дни.
Девы, берите отпуск на работе. Если такой возможности нет, не перегибайте палку, не впадайте в трудоголизм. Желание повысить статус может сжечь вас изнутри.
Весы, не суетитесь, не берите на себя роль тирана, надзирателя, контролера. Не подгоняйте партнера. Вдохновляйте, если умеете. Не давите. Претензии не предъявляйте.
Скорпионы могут потерять смысл жизни. Не торопитесь с выводами. Явление временное. Просто нужно переждать. Важные решения не принимать. Со старшими общайтесь спокойно.
Стрельцы могут вдохновиться идеей продолжения рода, расширения семьи. Инвестируйте в свое будущее.
Козероги, возвращайтесь к курсам по саморазвитию, которые забросили, не закончили, не осилили. Повторяйте то, что учили, но забыли.
Водолеи, ловите момент. Когда почувствуете, что все знаете, все умеете. Тогда и беритесь за дело, за работу. Успеете сильно продвинуться вперед.
Рыбы, пробуйте новые идеи по расширению своих ресурсов. С детьми не конфликтуйте. Наладьте режим питания. Счастье на стороне, во вне не ищите.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.