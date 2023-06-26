Не берите роль тирана. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Не перегревайте мозги, нервную систему, кровь. Будьте осторожны в бане, с горячими, острыми предметами. Не отвлекайтесь на разговоры за рулем. Воздержитесь от подписания документов», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, идите в отпуск. Следите за давлением, берегите голову, грудь, сердце, легкие. Не выясняйте отношения с мамой. Даже если она первая инициирует разборки.



Тельцы, держите себя в руках. Не поддавайтесь страстям и инстинктам. Держите голову в трезвости и ясности. Не торопитесь с действиями, думайте.



Близнецы, пейте больше воды, гуляйте, медитируйте, бывайте у воды. От солнца прячьтесь. Ваша задача сохранять спокойствие, заботиться о коже.



Раки, держитесь подальше от рисков, авантюр, экстрима. Тяжести не поднимайте. Отношения не выясняйте. Затейте скандал - не сможете остановиться.



Львы, охладите пыл. Амбиции могут лишить вас спокойствия и хорошего самочувствия. Берегите дружбу, отношения с супругом. Устройте себе разгрузочные дни.



Девы, берите отпуск на работе. Если такой возможности нет, не перегибайте палку, не впадайте в трудоголизм. Желание повысить статус может сжечь вас изнутри.

Работа в офисе. pixabay.com

Весы, не суетитесь, не берите на себя роль тирана, надзирателя, контролера. Не подгоняйте партнера. Вдохновляйте, если умеете. Не давите. Претензии не предъявляйте.

Скорпионы могут потерять смысл жизни. Не торопитесь с выводами. Явление временное. Просто нужно переждать. Важные решения не принимать. Со старшими общайтесь спокойно.

Стрельцы могут вдохновиться идеей продолжения рода, расширения семьи. Инвестируйте в свое будущее.

Козероги, возвращайтесь к курсам по саморазвитию, которые забросили, не закончили, не осилили. Повторяйте то, что учили, но забыли.

Водолеи, ловите момент. Когда почувствуете, что все знаете, все умеете. Тогда и беритесь за дело, за работу. Успеете сильно продвинуться вперед.

Рыбы, пробуйте новые идеи по расширению своих ресурсов. С детьми не конфликтуйте. Наладьте режим питания. Счастье на стороне, во вне не ищите.