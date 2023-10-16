16 октября
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Жизнь

Не делайте из мухи слона. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время борьбы с внутренними врагами. Не стоит нагружать себя делами, задачами, проводить важные переговоры, совершать финансовые операции. Дайте голове возможность отдохнуть», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

Овны, не стоит чрезмерно фокусироваться на отношениях, общественном взаимодействии, успехе. Следите за давлением. Поддержите репродуктивную, мочеполовую системы.

Тельцы еще больше могут расслабиться и почувствовать себя довольными жизнью. Спокойствие в уме залог вашего здоровья в теле. Следите за пищеварением. Учитесь, вы можете овладеть новыми специальностями.

Близнецы, ваш фокус внимания сместится с вопросов внутреннего счастья и домашнего уюта на проблему повышения статуса, квалификации. Планы стройте, но на этой неделе в бой не рвитесь.

Раки, попробуйте сохранять спокойствие и тишину в уме. Любую муху вы способны раскрутить до размеров слона. Охлаждайте голову, меньше общайтесь, поддержите сердечно-сосудистую систему.

Львы, возьмите ответственность за отношения. За свое поведение в них. Попробуйте посмотреть на себя со стороны: как вы себя подаете, как выглядите, двигаетесь, говорите?

Девы, отложите решение всех финансовых вопросов. Не заводите разговоров о деньгах. Проверьте - нет ли у вас излишней концентрации на этом вопросе?

Весы, чем больше вы думаете - тем хуже себя чувствуете. Занимайтесь физическими упражнениями (без фанатизма), гуляйте, пейте больше воды. Глубже дышите.

йога
йога
СС0

Скорпионы, ваша задача справиться с бессонницей и не нападать на партнера. Заведите ритуал отхода ко сну. Вовремя ложитесь, проветривайте комнату, пейте больше воды, медитируйте перед сном.

Стрельцы, чрезмерные амбиции могут испортить вам жизнь и здоровье. Не гонитесь за мечтой. Спокойно реализовывайте желания. Чем сильнее раздражает отсутствие результата и выгоды, тем вы ближе к разочарованию.

Козероги, займитесь вашим внешним видом, гардеробом. Что вы давно хотели поменять? Прикупить? Исследования разных методик оздоровления пойдут вам на пользу. От работы в авральном режиме откажитесь.

Водолеи, если загорелись оформлять документы на жилье, будьте предельно внимательны. В отношениях со старшими не горячитесь. Изучайте менеджмент, психологию отношений.

Рыбы по-прежнему чувствуют себя зажатыми в тисках. Отношения радости не приносят. Спокойствие отсутствует. Постарайтесь проживать кризис без излишних страданий и самобичеваний.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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