Не делайте из мухи слона. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время борьбы с внутренними врагами. Не стоит нагружать себя делами, задачами, проводить важные переговоры, совершать финансовые операции. Дайте голове возможность отдохнуть», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, не стоит чрезмерно фокусироваться на отношениях, общественном взаимодействии, успехе. Следите за давлением. Поддержите репродуктивную, мочеполовую системы.

Тельцы еще больше могут расслабиться и почувствовать себя довольными жизнью. Спокойствие в уме залог вашего здоровья в теле. Следите за пищеварением. Учитесь, вы можете овладеть новыми специальностями.



Близнецы, ваш фокус внимания сместится с вопросов внутреннего счастья и домашнего уюта на проблему повышения статуса, квалификации. Планы стройте, но на этой неделе в бой не рвитесь.



Раки, попробуйте сохранять спокойствие и тишину в уме. Любую муху вы способны раскрутить до размеров слона. Охлаждайте голову, меньше общайтесь, поддержите сердечно-сосудистую систему.



Львы, возьмите ответственность за отношения. За свое поведение в них. Попробуйте посмотреть на себя со стороны: как вы себя подаете, как выглядите, двигаетесь, говорите?

Девы, отложите решение всех финансовых вопросов. Не заводите разговоров о деньгах. Проверьте - нет ли у вас излишней концентрации на этом вопросе?

Весы, чем больше вы думаете - тем хуже себя чувствуете. Занимайтесь физическими упражнениями (без фанатизма), гуляйте, пейте больше воды. Глубже дышите.

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Скорпионы, ваша задача справиться с бессонницей и не нападать на партнера. Заведите ритуал отхода ко сну. Вовремя ложитесь, проветривайте комнату, пейте больше воды, медитируйте перед сном.

Стрельцы, чрезмерные амбиции могут испортить вам жизнь и здоровье. Не гонитесь за мечтой. Спокойно реализовывайте желания. Чем сильнее раздражает отсутствие результата и выгоды, тем вы ближе к разочарованию.

Козероги, займитесь вашим внешним видом, гардеробом. Что вы давно хотели поменять? Прикупить? Исследования разных методик оздоровления пойдут вам на пользу. От работы в авральном режиме откажитесь.

Водолеи, если загорелись оформлять документы на жилье, будьте предельно внимательны. В отношениях со старшими не горячитесь. Изучайте менеджмент, психологию отношений.

Рыбы по-прежнему чувствуют себя зажатыми в тисках. Отношения радости не приносят. Спокойствие отсутствует. Постарайтесь проживать кризис без излишних страданий и самобичеваний.