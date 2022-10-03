4 октября
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Жизнь

«Не грузитесь мрачными мыслями». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя страсти или страстей. Выбирать вам. Берегите здоровье и силы. Восстановиться после перегрузки или травмы будет сложнее. Отношения на прочность не испытывайте. Постарайтесь быть терпеливыми и дружелюбными насколько это возможно», — говорит читателям барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

«Займитесь собой»

«Не тираньте и не тиранены будете», — астропсихолог советует Скорпионам жить в мире и справляться с раздражением и гневом. Овнам она также рекомендует включить дипломатический режим, особенно во вторник. Рыбам — оставить борьбу с партнером.

Светлана Черемисина просит Тельцов оставить тотальный контроль, особенно над детьми, и следить за своим самочувствием.

Заняться собой и своим комфортом следует и Стрельцам, им нужно не перенапрягаться на работе. Львам — разобраться с питанием, кошельком, речью и семьей. Нужно брать пример с Козерогов, которые уже преуспевают в этом деле.

«Будете в своей тарелке»

«Вы снова будете в своей тарелке и сможете поддержать партнера, — обращается собеседница к Близнецам. — Работайте, активничайте. Все в ваших руках».

Котик грустит.
Котик грустит.
открытые источники (CC0)

Перестать давить на себя необходимо Водолеям — это портит не только настроение, но и самочувствие, добавляет Черемисина. «Не грузитесь мрачными мыслями, восстанавливайте здоровье», — говорит она Ракам.

Девам она советует не поддаваться импульсивным желаниям и попридержать денег, только если траты не касаются здоровья. Обратить внимание на свои мысли следует Весам.

«Вы можете сильно пострадать из-за своих амбициозных, эгоцентричных желаний. Если находитесь далеко от дома, риски повышаются», — заключает астропсихолог.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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