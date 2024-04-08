Не идите на поводу у настроения. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Время воинственного настроения. Не идите на поводу у него, постарайтесь как можно спокойно провести неделю. Не вмешивайтесь в чужие конфликты и не начинайте свои разборки.

Добавьте физической активности в свой режим дня, чтобы меньше раздражаться. Для важных начинаний, решения финансовых вопросов неделя не годится.

Следите за своим самочувствием, не перегружайте себя делами. Позвоните близким, поинтересуйтесь их здоровьем.

Если кажется, что посягают на ваш авторитет - вам кажется.

Специально для Львов: вам можно смело брать отпуск на эту неделю. Как можно больше уединения, свежего воздуха. Соблюдайте режим дня, правильное питание, поднимайтесь рано - вот то, что вам нужно.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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