«Не играйте в жертву». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время наладить отношения с братьями и сестрами и освободиться от грубости. Не планируйте много дел на неделе, не спешите, пейте больше воды, будьте внимательны за рулем», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, следите за пищеварением, давлением. Не принимайте важных решений. Больше отдыхайте на неделе. Возьмите отпуск, если есть возможность. Выходные проведите без дел и обязанностей. Вам можно.



Тельцы, будьте внимательны в отношениях с детьми, подчиненными, учениками. Не позволяйте раздражению взять верх над вами. Оставайтесь дипломатичным, концентрируйтесь на достоинствах.



Близнецы, изучайте иностранные языки, древние науки, культуры. Проводите исследования, ставьте эксперименты. Вы сейчас можете выступать миротворцем, легко найдете нужные слова.



Раки, на начало недели не планируйте важные дела. Пожалуй, только к вечеру в четверг вы будете в форме. Сохраняйте спокойствие, проводите больше времени у воды, принимайте ванны.



Львы, много общения сейчас не пойдет вам на пользу. Постарайтесь больше внимания уделять тому, что происходит у вас в душе. Расслабляйте тело, пейте больше воды, избегайте интоксикаций. Никому ничего не доказывайте .



Девы, осваивайте инструменты. Но руки берегите, куда попало не суйте. Будьте внимательны. Спустя рукава к делу не подходите. От вас требуется полная концентрация. Иначе пожалеете об ошибках.

Инструменты, отвертка, дрель, молоток, гаечный ключ. unsplash.com.

Весы, краски сгущаются. На следующей неделе будет проще. Сейчас ваша задача – оставаться спокойными. Приложите все усилия, чтобы не вспыхивать как спичка. Пейте больше воды, следите за давлением.



Скорпионы, неделя может показаться непростой. Но во всех сложных ситуациях вы получите поддержку и необходимые знания. Вовремя ложитесь спать. Не действуйте из уязвленного самолюбия.



Стрельцы, начинайте новое обучение, инвестируйте в будущее. Вы сейчас можете вынести большие нагрузки и пройти глубокие трансформации. Главное, чтобы ваши амбиции не снесли вам голову.



Козероги, преумножайте доходы. Вы это любите. Обновляйте гардероб. Резко и кардинально образ жизни не меняйте. Энергии может прибавиться, но это не значит, что нужно идти во все тяжкие.



Водолеи, пришло время углубить отношения с родными. Прощайте обиды. Знакомьтесь с соседями. Старшим не перечьте.

Рыбы, продолжайте знакомиться с собой. Партнера и родных оставьте в покое. Обратите внимание на свою речь, внешний вид, настроение, выражение лица. Не ищите виноватых. И не играйте в жертву.