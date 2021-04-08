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Жизнь

«Не имеют морального права»: барнаульский ученый высказался о размещении на мэрии памятных букв

В соцсетях началось обсуждение предстоящей установки конструкции «Барнаул орденоносный» на здании по ул. Гоголя, 48, где располагается администрация города. Горожане назвали это «безвкусицей», а краевед Данил Дегтярев считает, что чиновники не имеют отношения к прежним заслугам города.

"Барнаул орденоносный" на здании администрации города.
"Барнаул орденоносный" на здании администрации города.
«Вечерний Барнаул» / barnaul.org

«Какое отношение имеет нынешняя администрация к прежним заслугам Барнаула, за которые он и получил орден? Помещая надпись у себя, мэрия как бы приватизирует чужие достижения. Но „черного кобеля не отмоешь добела“: в здании на Гоголя сидит в кабинетах немало тех. кто нанес вред городу. И они не имеют морального права „вешать“ себе отцовский и дедовский орден», — поделился мнением Дегтярев.

Как альтернативу он предлагает склон Нагорного парка рядом с буквами «БАРНАУЛ».

Ранее такой вариант уже был среди перечисленных мэрией, но его отвергли потому, что «создание подобных конструкций нарушит сложившийся архитектурный ансамбль территории» и систему водоотведения.

Авторы Telegram-канала Барнаул.фм запустили опрос барнаульцев по поводу размещения памятной конструкции: 60% считают, что это «полная безвкусица», 40% согласны, что решение «органичное».

Ранее чиновники заявили, что надпись хорошо будет видно при въезде в город по Новому мосту, а «содержание текста соответствует функциональному назначению здания».

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