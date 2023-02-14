Не обижайте любимых 14 февраля. Приметы и традиции в день Трифона Мышегона

По народному календарю 14 февраля отмечается день Трифона Мышегона. Православная церковь вспоминает святого Трифона, жившего в третьем веке в Никее. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Традиции дня Трифона Мышегона

Святому Валентину молятся о скором замужестве, встрече второй половинки, счастье в личной жизни, окончании разногласий в паре или супружеской жизни.

Традиционно в этот день влюбленные дарят друг другу «валентинки» — вырезанные из бумаги сердечки с подписями. Или просто любовные письма.

Пары ходят на свидание, признаются в любви, устраивают романтические прогулки и семейные ужины.

14 февраля. unsplash.com

Что нельзя делать 14 февраля?

Под запретом любые ссоры и разногласия. Ссора может иметь серьезные последствия.

Нельзя покупать и дарить острые предметы , часы , платки , зеркала. Они могут привести к расставанию.

часы платки зеркала. Они могут привести к расставанию. Нельзя грустить , унывать , плакать , страдать и жаловаться на свою судьбу.

унывать плакать страдать и жаловаться на свою судьбу. Не стоит проводить день в одиночестве , иначе оно может продлиться еще год. Лучше встретиться с родными и друзьями или сходить в общественные места.

иначе оно может продлиться еще год. Лучше встретиться с родными и друзьями или сходить в общественные места. Нельзя свободным девушкам гладить уличных котов — будущий муж будет гулящим.

14 февраля. unsplash.com

Приметы на 14 февраля

Какая погода на день Трифона , такая погода будет и весной.

такая погода будет и весной. Споткнуться — к безответной любви.

Девушке встретить первым на улице мужчину — в этом году ей предстоят новые отношения.

Первыми на улице повстречались мама с ребенком — к налаживанию личной жизни.

Девушке увидеть на небе много птиц — будет много поклонников и ухажеров.

14 февраля также отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых, которому более 16 веков. Как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью, а в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.