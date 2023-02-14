Не обижайте любимых 14 февраля. Приметы и традиции в день Трифона Мышегона

Традиции дня Трифона Мышегона
Святому Валентину молятся о скором замужестве, встрече второй половинки, счастье в личной жизни, окончании разногласий в паре или супружеской жизни.
Традиционно в этот день влюбленные дарят друг другу «валентинки» — вырезанные из бумаги сердечки с подписями. Или просто любовные письма.
Пары ходят на свидание, признаются в любви, устраивают романтические прогулки и семейные ужины.
Что нельзя делать 14 февраля?
- Под запретом любые ссоры и разногласия. Ссора может иметь серьезные последствия.
- Нельзя покупать и дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Они могут привести к расставанию.
- Нельзя грустить, унывать, плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу.
- Не стоит проводить день в одиночестве, иначе оно может продлиться еще год. Лучше встретиться с родными и друзьями или сходить в общественные места.
- Нельзя свободным девушкам гладить уличных котов — будущий муж будет гулящим.
Приметы на 14 февраля
- Какая погода на день Трифона, такая погода будет и весной.
- Споткнуться — к безответной любви.
- Девушке встретить первым на улице мужчину — в этом году ей предстоят новые отношения.
- Первыми на улице повстречались мама с ребенком — к налаживанию личной жизни.
- Девушке увидеть на небе много птиц — будет много поклонников и ухажеров.
14 февраля также отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых, которому более 16 веков. Как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью, а в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.