Ты здесь, а я там. Как отпраздновать День Святого Валентина, если вы далеко друг от друга

Любовь — это сильное чувство, которое может преодолеть время и расстояние. Если ваша половинка находится далеко, то это не повод отказываться от празднования Дня Святого Валентина. Altapress.ru рассказывает, как порадовать любимого человека 14 февраля на расстоянии.

Напишите любовное письмо

Лучше, если письмо будет бумажным. Ведь тогда в конверт можно будет положить распечатанные фотографии, валентинку или небольшой сюрприз.

Постарайтесь выразить в письме все ваши чувства, расскажите своему партнеру, как сильно вы его любите и скучаете.

А еще можно написать несколько писем, чтобы любимый человек открывал их по особенным случаям — когда ему грустно или весело.

День святого Валентина. СС0

Отправьте посылку , полную любимых вещей партнера

Наполните посылку вещами, которые очень любит ваш партнер. Это могут быть сладости или предметы коллекции.

Также существуют уже готовые наборы — с косметикой, набором чая, вкусностями или теплыми носочками.

Проведите свидание онлайн

Благодаря волшебству интернета, у людей теперь есть возможность видеть и слышать друг друга на расстоянии в сотни километров.

Вы можете не только болтать по видеосвязи, но и смотреть фильм, петь песни или играть в любимую игру. Кстати, многие настольные игры перевели в режим онлайн: от шахмат до «Монополии».

Воспользуйтесь доставкой еды или цветов

Вы можете заказать доставку еды или цветов в городе, где находится ваш партнер, и отправить ей любимый сет роллов или букет из красных роз.

Японская кухня. Роллы и суши. CC0

Спланируйте поездку-сюрприз

Рискните и приезжайте 14 февраля к своей половинке. Главное, убедитесь, что ваш партнер точно будет на месте в этот день. Иначе все может случиться, как в романтической комедии — когда вы и ваш любимый просто поменяетесь городами.

Объятия. Пара СС0

Отметьте 14 февраля в другой день

Если вы знаете, что ваша половинка скоро вернется, то можете перенести праздник на другой день. В конце концов каждый день с любимым человеком — праздник.