Главное с любовью. Топ 7 идей бюджетно поздравить вторую половинку

Если у вас нет денег на букет из 101 розы или на новую PS5, то мы нашли решение за вас. Altapress.ru подготовил топ 7 идей бюджетных подарков, которые покажут всю вашу любовь.

1. Романтичная прогулка. Как часто вы ходите гулять вместе просто так, не утруждая себя мыслями о покупке продуктов или бытовой утвари? Самое время отправиться именно на такую прогулку.

Посетите парки или бесплатные выставки вашего города. Покачайтесь на качелях на детских площадках во дворах. Поиграйте в снежки и слепите снеговика — ведь на дворе все еще зима. Ничто не мешает вам повеселиться.

2. Катание на коньках. В последний месяц зимы нужно успеть покататься на коньках — особенно в такой романтичный день. Тем более что некоторые катки, например, зимний городок Galaxy, проводят тематические вечеринки.

Открытые катки в Барнауле, режим работы и цены на прокат можно посмотреть в материале altapress.ru.

Коньки. СС0

3. Самостоятельно приготовленный ужин. Приготовьте романтичный ужин самостоятельно — это выйдет дешевле и вкуснее, ведь еда будет приготовлена с любовью. Подарок будет особенно ценен, если до этого готовкой занималась ваша вторая половинка.

4. Подарок своими руками. В подарок, который мы делаем своими руками, мы вкладываем всю душу и любовь. Люди верят, что у такой вещи особая энергетика.

Вы можете связать теплые носки или целый свитер (если у вас есть на это время). Сыграть серенаду на гитаре. Или просто вырезать самим валентинку или склеить целый коллаж.

День святого Валентина. СС0

5. Украсить квартиру. В этот особенный день украсьте квартиру. Повесьте красные китайские фонарики или гирлянду из маленьких сердечек. Расставьте ароматические свечи и подвесьте шарики.

6. Настольные игры. Сыграйте вместе в настольную игру — тем более что выбор огромен. Это может быть как сложная стратегия, в котором на одну партию уходит больше часа. Или же обычная игра в карты на желание.

День Святого Валентина. СС0.

7. Массаж. Такой подарок особенно необходим после тяжелого рабочего дня. При массаже используйте ароматические масла.