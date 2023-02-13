13 февраля
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Жизнь

Главное с любовью. Топ 7 идей бюджетно поздравить вторую половинку

Если у вас нет денег на букет из 101 розы или на новую PS5, то мы нашли решение за вас. Altapress.ru подготовил топ 7 идей бюджетных подарков, которые покажут всю вашу любовь.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

1. Романтичная прогулка. Как часто вы ходите гулять вместе просто так, не утруждая себя мыслями о покупке продуктов или бытовой утвари? Самое время отправиться именно на такую прогулку.

Посетите парки или бесплатные выставки вашего города. Покачайтесь на качелях на детских площадках во дворах. Поиграйте в снежки и слепите снеговика — ведь на дворе все еще зима. Ничто не мешает вам повеселиться.

2. Катание на коньках. В последний месяц зимы нужно успеть покататься на коньках — особенно в такой романтичный день. Тем более что некоторые катки, например, зимний городок Galaxy, проводят тематические вечеринки.

Открытые катки в Барнауле, режим работы и цены на прокат можно посмотреть в материале altapress.ru.

Коньки.
Коньки.
СС0

3. Самостоятельно приготовленный ужин. Приготовьте романтичный ужин самостоятельно — это выйдет дешевле и вкуснее, ведь еда будет приготовлена с любовью. Подарок будет особенно ценен, если до этого готовкой занималась ваша вторая половинка.

4. Подарок своими руками. В подарок, который мы делаем своими руками, мы вкладываем всю душу и любовь. Люди верят, что у такой вещи особая энергетика.

Вы можете связать теплые носки или целый свитер (если у вас есть на это время). Сыграть серенаду на гитаре. Или просто вырезать самим валентинку или склеить целый коллаж.

День святого Валентина.
День святого Валентина.
СС0

5. Украсить квартиру. В этот особенный день украсьте квартиру. Повесьте красные китайские фонарики или гирлянду из маленьких сердечек. Расставьте ароматические свечи и подвесьте шарики.

6. Настольные игры. Сыграйте вместе в настольную игру — тем более что выбор огромен. Это может быть как сложная стратегия, в котором на одну партию уходит больше часа. Или же обычная игра в карты на желание.

День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

7. Массаж. Такой подарок особенно необходим после тяжелого рабочего дня. При массаже используйте ароматические масла.

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