«Не перегрейте голову». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, не перегревайте голову. Отложите посещение бани. Следите за давлением. Будьте осторожны на стройке. С мамой не спорьте.
Тельцы, берегите руки и отношения с братьями и сестрами. С соседями постарайтесь не ссориться. Попробуйте не сопротивляться тому, что вам не понятно, неизвестно.
Близнецы, осторожно взаимодействуйте с горячими предметами. Учитесь готовить, создавайте кулинарные шедевры. Рот держите на замке, особенно с партнером по браку.
Раки, пейте больше чистой воды. Проводите больше времени в спокойном и прохладном месте. Идеально - у водоема. Не пренебрегайте головными уборами.
Львы, не изводите себя работой. Это повлияет на качество ваших отношений. Ищите способы расслабиться, снять напряжение. Без алкоголя. В отношениях не напирайте.
Девы, записывайтесь на учебу. Вы это любите. Какими навыками давно хотели овладеть? Время пришло. Погружайтесь в процесс обучения. Это поможет умерить ваши амбиции.
Весы, не суетитесь и не перегибайте палку с активностью в работе. Замедляйтесь. У вас есть шансы получить ценные озарения и откровения на неделе. Как будто вы вспомните то, что давно знали, но забыли.
Скорпионы, изучайте нетрадиционные способы оздоровления, омоложения. Приобщайтесь к ароматерапии. Изобретайте свое собственное лекарство.
Стрельцы, улучшайте, углубляйте ваши отношения с детьми. Самое время. Повышайте квалификацию или займитесь новым хобби. Освойте что-то новое с нуля.
Козероги, в отношениях будьте мягче. Следите за тем, чтобы ваша речь не обжигала партнера. Учитесь давать ему больше воздуха, пространства в отношениях.
Водолеи, займитесь здоровьем головы и рук. Пересмотрите цели и намерения. Не превращайте домашние дела в кризисные ситуации. Не суетитесь.
Рыбы, займитесь самообразованием. Обучайтесь ораторскому мастерству, финансовой грамотности, правильному питанию, общению с детьми.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.