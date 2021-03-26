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26 марта
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Жизнь

«Не пей, косичкой станешь». Жителям алтайского села надоели желтые лужи от местного сырзавода

Алтайское реготделение «Справедливой России» озаботилось проблемой жителей села Быстрянка, где люди жалуются на отходы маслосырзавода.

Желтые лужи. Алтайский край.
Желтые лужи. Алтайский край.
altai.spravedlivo.ru.

По словам руководителя отделения партии в Красногорском районе Алены Дорожкиной, завод якобы «не обрабатывает и не перерабатывает» отходы.

«Едкий запах, который они источают — это далеко не вся проблема, желтые лужи затапливают огороды и перекрывают дороги. Куда только не обращались местные жители, но помощи от местных властей так и не дождались», — говорится в сообщении.

В итоге коллективная жалоба добралась до общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева — с просьбой помочь разобраться с бедой.

«Честно говоря, все это происходит на протяжении уже 20 лет. А десять лет назад мой огород затопило всеми химическими отходами, из-за чего все, что там было посажено, сгорело. Запах стоит жуткий, особенно когда ветер. Обращались во все инстанции. Отовсюду приходит один ответ — анализы хорошие: ни запах, ни лужи ничему не угрожают. А ведь у нас был страшный случай, когда ребенок провалился в яму с отходами и получил серьезные ожоги, отчего в последствии умер. Все, что сделали — положили поверх лужи люк», — поведала жительница села Татьяна Вебер.

Более того, женщина уверена, что некоторые болезни, от которых страдают жители села, могут быть связаны с желтыми лужами.

«Терентьев готовит депутатские запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру Алтайского края. Нужно как можно скорее освободить быстрянцев от этих нечеловеческих условий», — отметили в реготделении партии.

Ранее в Барнауле позеленела река Пивоварка, которую сразу же назвали Тархуновой. Эта многострадальная, порой мусорная и иногда вонючая речка практически каждый год становится еще и молочной.

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