«Не пей, косичкой станешь». Жителям алтайского села надоели желтые лужи от местного сырзавода

По словам руководителя отделения партии в Красногорском районе Алены Дорожкиной, завод якобы «не обрабатывает и не перерабатывает» отходы.

«Едкий запах, который они источают — это далеко не вся проблема, желтые лужи затапливают огороды и перекрывают дороги. Куда только не обращались местные жители, но помощи от местных властей так и не дождались», — говорится в сообщении.

В итоге коллективная жалоба добралась до общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева — с просьбой помочь разобраться с бедой.

«Честно говоря, все это происходит на протяжении уже 20 лет. А десять лет назад мой огород затопило всеми химическими отходами, из-за чего все, что там было посажено, сгорело. Запах стоит жуткий, особенно когда ветер. Обращались во все инстанции. Отовсюду приходит один ответ — анализы хорошие: ни запах, ни лужи ничему не угрожают. А ведь у нас был страшный случай, когда ребенок провалился в яму с отходами и получил серьезные ожоги, отчего в последствии умер. Все, что сделали — положили поверх лужи люк», — поведала жительница села Татьяна Вебер.

Более того, женщина уверена, что некоторые болезни, от которых страдают жители села, могут быть связаны с желтыми лужами.

«Терентьев готовит депутатские запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру Алтайского края. Нужно как можно скорее освободить быстрянцев от этих нечеловеческих условий», — отметили в реготделении партии.

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